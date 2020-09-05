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李承晚于1875年出生在北韩黄海道，作为没落王族的后裔，李承晚从小学习四书五经等汉学，长大后接受现代教育，由于参加抗日独立运动，一度被警方逮捕、判刑并坐牢。此后，他以高宗皇帝的密使身份赴美留学，在哈佛、普林斯顿等名校先后获得硕士与博士学位，从此全身心地投身抗日独立运动。





李承晚在美国留学期间广交朋友，并通过外交活动谋求韩国在美国等国的帮助下摆脱殖民统治。1919年，他当选大韩民国临时政府总统，从此展开更加活跃的外交活动。二战结束回国后，1948年7月，李承晚作为右派领袖在美国的支持下当选韩国首任总统，1951年成立自由党，担任总裁，以后连任3届总统。





李承晚作为韩国第一任总统，后人对他的功过褒贬不一。但不可否认的是，李承晚对大韩民国的建国作出了贡献，为韩国社会的发展奠定了良好的基础。在外交方面，与美国缔结《韩美共同防御条约》确立军事同盟关系直到如今，这对韩半岛的和平起到一定的作用；在经济方面他实行土改，把土地有偿分配给农民，促进了农业生产力的发展；还有，李承晚实施教育改革，通过小学义务教育，让韩国人的文盲率从80%剧减为20%以下。





在李承晚总统的过方面，拒绝《停战协定》，曾坚持武力北进与单独建国，成为南北分裂的元凶；实施专制独裁统治，压迫左派势力；为了维持政权，两度强行修订《宪法》，有利于连任总统。1960年，李承晚第4次当选总统后，由于之前多次被指总统选举存在严重舞弊，导致学生与民众奋起抗议，4月19日发生的由学生与劳工领导的大规模民主运动最终推翻了李承晚的独裁统治，李承晚被迫下台并流亡美国，1965年在夏威夷去世，享年90岁。]