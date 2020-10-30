拜登当选美国总统 韩经济机遇与风险并存

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拜登政府虽重视同盟与多边主义，但是不会改变特朗普提出的美国优先主义，这对韩国来说既是机遇，也有可能造成负担。从具体行业来看，预计汽车、半导体、医疗设备等将受惠，建筑业有可能同时面临危机与机遇，而针对钢铁业的进口限制措施则将继续。





美国下任总统当选人拜登与现任总统特朗普在通商政策基调上的最大差异是多边主义与单边主义，这种差异将在经济产业各领域以不同的形式表现出来。特朗普在美国优先主义的原则下，根据单边主义或双边主义对贸易伙伴大力施压。最具代表性的事例是韩美自贸协定重新谈判、征收钢铁关税等。在与中国的贸易关系上，特朗普几乎激起了可称为“战争”的剧烈矛盾。而与此不同的是，拜登政府虽仍将优先考虑美国利益，但会采取遵守多边贸易规则的方式，这一变化的优点在于美国的行动将变得可预测。不过美国将不会仅停留在遵守多边贸易规则上，还将严格提高标准，以满足美国的国家利益，这有可能对韩国造成巨大负担。





在美中贸易摩擦问题上，预计拜登政府将继续对华施压。不过根据多边主义的原则，各领域的施压力度有可能不同，部分领域的摩擦有可能减小甚至消失。只要中国接受美国提出的贸易规则，问题将迎刃而解。这对韩国也极为有利，韩国可避开在美国和中国之间二选一的极端情况。





不过也存在相反的情况。若投资环境等标准提高，韩国也将不得不承担一部分重负。由奥巴马政府推进、特朗普政府退出的《跨太平洋伙伴关系协定》引发了关注。特朗普以原产地规则、环境、投资、汽车、钢铁等为由退出协定，拜登则有可能将这些理由作为重新加入的条件。这对韩国或将造成两方面的负担，首先，协定本身将为韩国出口带来压力，另外届时韩国有可能再次被要求加入协定。此外，拜登政府明确表示将加强环境和劳动规范，这对韩国出口来说也是不利因素。





从具体行业来看，钢铁业的关税预计将继续维持。此外，拜登承诺今后4年内将向清洁能源领域投资2万亿美元。由此，韩国的石化成套设备业务预计将遭受困难，新能源和可再生能源等环保行业则将受惠，建筑行业总体上则将弊大于利。





全球产业链以美国为中心重组犹如一把双刃剑。从美国制裁华为事件中便可发现，与中国切断贸易会使韩国蒙受巨大损失，但中国企业空出的位置也可由韩国取代。