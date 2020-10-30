你身边贴心的“猫管家”——韩国“PurrSong”公司

ⓒ lavviebot

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将为大家介绍一家名为“PurrSong”的公司，这是一家自动清洁猫砂盆的开发商。让我们与公司首席执行官卢泰久（音译：노태구）先生一道聊一聊他们公司。





卢泰久先生的梦想曾是成为一名机器人工程师，他擅长数学和科学，并获得了国家奖学金赴日本学习。返回韩国后，他在军队服役。他养的猫突然去世，这改变了他的未来，当时他非常伤心，后来他甚至考虑去兽医学校，他还想打造一款有助于保持猫咪健康的产品。正是有了这个想法，他成立了自己的公司，并起名“PurrSong”。但是，为什么要研发猫砂盆呢？因为卢泰久先生自己养猫时觉得这个工具非常不方便，但却很重要。





将把患有泌尿系统疾病的猫带到兽医那里时，兽医通常要求主人提供必要的信息，例如尿频和尿量，填写医疗问卷。但是在很多情况下，主人也很难知道确切的信息，因为他们通常不能整日观察伴侣动物的状况，而且即使人们喜欢猫这个可爱的朋友，清洁猫砂盆并重新装满新的猫砂也确实很麻烦。但是现在可以通过“PurrSong”的产品“LavvieBot”解决此问题，这是韩国第一个使用物联网技术的自动清洁猫砂盆。





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韩国“PurrSong”公司在技术开发和批量生产方面面临许多困难，最具挑战性的部分是将市场上卖的各种砂子适用于产品中。猫砂的凝结和除臭以及吸收能力都有所不同，这意味着有些砂子会填充多一点儿，有些则相反。韩国“PurrSong”公司能够通过广泛的研究和无数的测试找到最佳方法。事实证明，这个功能是“LavvieBot”产品的最大优势。





“LavvieBot”受到了韩国和其他国家的热情欢迎，当这个产品参加2019年消费电子展和世界移动通信大会等世界主要IT展览会时，受到了外国媒体和机构的高度评价。韩国“PurrSong”公司还成功在韩国和美国发起了一项众筹项目。如今，伴侣动物市场快速成长。2018年，伴侣动物市场规模达到2.89万亿韩元，明年有望超过6万亿韩元。美国的伴侣猫数量达到9500万只，而日本有1000万只猫生活在主人的家庭中。看到这个巨大的市场之后，韩国“PurrSong”公司将继续推动创新。





随着伴侣动物数量的增加，一个新的术语“伴侣动物技术”被创造出来。新冠疫情促使伴侣动物的主人在家里与动物朋友相处的时间增加，并且越来越多的人将伴侣狗和伴侣猫视为家庭的一部分。在这种新的发展趋势下，物联网、人工智能和大数据等高科技正迅速渗透到伴侣动物护理产品和服务中。作为领先的伴侣动物技术公司，韩国“PurrSong”公司有望打造一个伴侣猫及其主人一起快乐生活的世界。