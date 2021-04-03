韩政府将设立总统直属2050碳中和委员会

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韩国政府4月27日在文在寅总统的主持下召开国务会议，通过关于设立总统直属“2050碳中和委员会”的方针。总统直属“2050碳中和委员会”将负责经济、社会等所有领域的气候变化应对和碳中和政策。





文在寅表示，希望碳中和委员会不仅能够实现2050碳中和目标，还能够培育有关产业，创造新的就业岗位，为领导韩国经济走向“领先型经济”贡献巨大力量。





文在寅在去年11月召开的2050碳中和跨部门战略会议上曾表示，将设立民间和官方共同参与的总统直属2050碳中和委员会。该委员会整合了绿色增长委员会、国家气候环境会议、雾霾特别委员会3个委员会。联合国前秘书长潘基文领导的国家气候环境会议由此废除。2050碳中和委员会将于5月成立，委员长尚未确定。





另外，政府还在国务调整室长具润哲的主持下召开了“2050碳中和推进跨部门工作小组”第4次会议，就碳中和战略和具体课题进行评估。当天的会议以视频方式连接了政府首尔、世宗和大田办公大楼，所有43个中央行政机构均与会。会议将经济结构低碳化、构建新型低碳产业生态系统、公正转型碳中和社会列为2050碳中和三大推进战略，并就具体执行方案进行了讨论。





在4月22日以视频方式举行的领导人气候峰会上，文在寅表示将进一步提高韩国国家温室气体减排目标，并于年内提交联合国，今后还将停止为海外煤炭火力发电站新项目提供金融援助。文在寅于去年11月在以视频方式举行的利雅得G20峰会上宣布了2050碳中和目标。为此，韩国政府向联合国提交了2030年温室气体排放量较2017年减少24.4%的目标。文在寅提出上调减排目标是指在此基础上进一步提高目标值，体现出韩国加强应对气候变化的决心。





此次领导人气候峰会由美国主导，全球主要国家首脑均阐明了为减排温室气体作出的努力，并商定加强国际互助与合作。随着气候变化危机日渐严峻，碳中和已成为无法回避和推迟的课题。问题在于如何实践。减少煤炭发电将使已因脱核电政策而面临困难的能源供给雪上加霜。韩国代理国务总理洪楠基此前宣布到2050年将提前停止7所新建煤炭发电站的运行，这预告着能源供给将出现差池。此外，为实现碳中和，还需要改变经济活动结构，尤其是生产结构，有关技术也亟待研发。为此，政府加快了相关步伐。韩国科学技术信息通信部26日举行了愿景宣布仪式，研究机构等技术研发核心主体均出席了仪式。有关负责人表示，将集中力量研发碳中和创新技术，为更清洁的地球和更强劲的经济增长作出贡献。