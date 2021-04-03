韩国经济走出“泥潭”

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韩国经济正在走出负增长。今年第一季度，韩国经济增长好于预期，表明经济已经恢复到新冠疫情前的水平。4月27日，韩国央行韩国银行表示，在出口和国内需求回暖的带动下，韩国国内生产总值（GDP）在今年前三个月环比增长了1.6％，个人消费反弹了1.1％，而出口和基础设施投资分别增长了1.9％和6.6％。韩国第一季度GDP增长已经超过了疫情前2019年第四季度的水平。今天节目里，我们邀请到了韩国LG经济研究院的裴敏根（音，배민근）先生，与他共同聊一聊韩国第一季度经济增长对未来的影响。





出口、国内需求和消费者信心的改善明显超过预期。尤其是个人消费和基础设施投资正显示出明显的复苏迹象。去年上半年韩国出口急剧下降，下半年出现显著反弹，这拉动了韩国的经济复苏。2020年下半年，韩国出口出货量比上半年增长了约8％。今年第一季度出口增长了1.9％，增长率似乎有所放缓，但这并不是一个坏消息，因为出口在恢复到一定水平后仍保持上升趋势。半导体、IT产品、电动汽车电池和造船业的强劲表现支撑了强劲的出口趋势。同样，政府在服务业和个体经营企业上的巨额支出似乎有助于避免消费的大幅萎缩。





韩国第一季度的增长数字超过了经济研究机构、国际组织和全球投资银行的预期。之前曾预计韩国经济增长率保持在0.5%至1％之间的水平，而第二季度经济将恢复到疫情前的水平，但实际上韩国GDP比这一预测提前一个季度恢复到疫情前的水平。第一季度，韩国国内需求为GDP增长贡献了1.8个百分点。与此相反，去年第三季度和第四季度，国内需求曾分别拖累了GDP增长1.4个百分点和0.3个百分点。值得一提的是，在全球十大经济体中，韩国经济以最快的速度复苏。





如果将2019年第四季度的GDP设定为100。那么对于美国来说，今年第一季度的GDP值为98.9。同期，日本和德国对应的数字分别为97.7和94.9。韩国为100.4，表明韩国经济复苏是发达经济体中最快的。中国和印度等新兴经济体的复苏速度快于韩国，这两个国家的经济增长分别为106.9和102.5，但是考虑到最近在印度出现大量的新增新冠病例，印度经济未来前景仍不确定。以韩国和中国为例，这两个国家在疫情发生早期较为有效地避免了疫情快速传播，所以新冠疫情对经济的影响小于美国和欧洲等主要发达国家。尤其是韩国经济，由于其出口对GDP增长的巨大贡献，在过去的经济危机中倾向于相对快速地反弹，这次韩国似乎也出现了类似复苏势头。





4月28日，全球评级机构标准普尔表示，其将韩国的国家主权信用评级维持在先前的“AA”水平，经济前景展望为“稳定”。该机构在报告中指出，由于新冠疫情暴发，去年韩国经济自1998年以来首次出现负增长，但眼下增长回到了正常轨道，经济收缩低于大多数其他高收入经济体。在这种乐观情绪下，人们认为今年韩国经济的增长预计将达到3％，甚至超过4％。尽管市场做出了积极的预测，但现在就盲目乐观还为时过早，因为仍然有诸多不利因素笼罩着韩国经济，其中就包括对新冠疫情再次暴发的担忧。





我们需要克服一些负面因素。首先，房地产价格的快速上涨以及韩国家庭债务过高可能会抑制个人消费。越来越多的韩国人投资房地产以及股票、债券和比特币等虚拟资产。但是，动荡的市场前景可能会对整体经济产生负面影响。还有一点是，中美之间的关系一直处于冰点，两国拉锯战带来的地缘政治风险可能会给世界各地的出口市场造成巨大压力。





新冠疫苗的注射被认为是影响经济复苏的最大因素。韩国的疫苗接种率低于发达国家，因此很难保证韩国经济的全面复苏。韩国银行表示，各国之间的疫苗接种率差异将影响发达经济体和新兴市场的复苏步伐。较晚开始接种计划的新兴经济体可能会在明年进入复苏阶段。对于韩国经济而言，这不是一个好消息，因为韩国经济严重还依赖对外贸易。





韩国依靠出口来实现经济增长。在过去的20年中，其出口一直处于上升期，这主要是由于包括中国在内的新兴经济体的崛起。韩国公司在新兴国家生产和销售产品，但消费市场主要集中在发达国家，如果发达经济体在应对疫情方面处于领先地位，那么这种集中趋势只会愈演愈烈。韩国公司在劳动力成本低的发展中国家制造产品，但是未来很难再这样做，可能不得不迁移生产基地，迁移生产基地的成本可能会在一定程度上影响韩国经济。另外，美国和中国都敦促韩国在两国之间做出选择，如果韩国选择一方，另一方将对韩国实施报复，这些风险和不确定性将持续存在。





另一个不确定因素是韩国经济的两极分化。在企业景气改善的同时，企业之间的差距只会越来越大。就公司对当前商业环境的评估而言，调查结果显示，出口企业与国内市场企业之间，大公司与小微公司之间的差距越来越大。而受到疫情冲击的低收入民众和个体经营者并没有真正感受到经济复苏。





两极化问题不是最近才开始的，但是在疫情发生过程中，大公司与小微企业之间，高收入者与低收入者之间的两极分化似乎在不断加深，政府要求纠正这一问题的呼声越来越高。韩国不是唯一一个面临经济和社会两极分化问题的国家，许多国家试图对高收入者和大公司征收更多的税，同时为低收入群体提供更多的支持。韩国将来可能也会采取类似的政策。





正如韩国总统文在寅所说，第一季度经济增长表明韩国经济摆脱了疫情造成的持续影响，并将恢复到正常轨道。在基数效应下，韩国经济复苏不应成为暂时的增长，为了保持稳定的复苏，韩国需要密切关注国内和国外的风险因素并制定详细的政策，增强韩国民众的获得感和幸福感。