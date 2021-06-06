ITZY新专辑《GUESS WHO》销量突破33万张 更新自身纪录

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正在以新专辑《GUESS WHO》进行活动的ITZY人气一直居高不下。

JYP 娱乐日前表示：“ITZY专辑《GUESS WHO》截至5月28日，累计销售量突破了33万张（以GAON榜单出库量为基准）。”这一销量打破并远超之前专辑《Not Shy》的20万张纪录，刷新了ITZY自身创下的最高纪录。

另外，专辑首周销量以HANTEO榜单为基准，累积超过20万，这也再次更新了ITZY自身最高纪录。上月17日开始预售的《GUESS WHO》限量版专辑更是全部售罄。

ITZY本轮回归，在海外各音乐榜单中也取得了有意义的成果。美国Billboard旗下主要榜单Billboard 200中，ITZY凭借《GUESS WHO》首次上榜，同时还在另外一个主要榜单“Artist 100”中榜上有名。

新专辑主打歌《In the morning》的MV也表现抢眼，公开22天后，在YouTube中的播放量便突破1亿次，成为其最快破亿的MV。至此，从出道曲《DALLA DALLA（不同不同）》以及随后发行的《ICY》《WANNABE》《Not Shy》，再加上《In the morning》，ITZY亿级MV共有5支，人气斐然。