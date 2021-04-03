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韩国电视台从21世纪初开始不播出吸烟场面，以免激起观众的吸烟欲望。那么，北韩的情况如何呢？北韩于去年11月制定《禁烟法》，并展开大规模禁烟活动。





北韩有很多人抽烟，且被认为男人才能抽烟，因此吸烟喝酒被视为北韩成年男人的象征，不然就会被人取笑不配当男人。北韩居民将烟草称为“思索草”、“无聊草”，因为思索的时候要抽烟，无聊的时候也要抽烟，北韩男人总是会找借口抽烟，因此家家户户都有烟灰缸，办公室里也备有烟灰缸，而且在女人面前也抽烟。总之，由于北韩男人几乎都抽烟，这种文化是不会轻易改变的。





对北韩男人来说，香烟可说是不可或缺的生活必须品，甚至在祭祖的时候也供奉香烟。但是进入21世纪后，北韩也掀起了禁烟热潮。当时，北韩强调“香烟如同指向心脏的枪”，致力于营造禁烟氛围，且北韩国防委员会委员长金正日也试图戒烟，但是以失败告终。2005年，北韩最高人民会议常任委员会制定《烟草管制法》，限制在公共场所吸烟，并设立禁烟研究普及所，开展禁烟宣传活动。





据世界卫生组织发布的调查数据显示，2014年北韩男性吸烟率为43.9%，与2012年的52.3%相比有所下降，但是其比例仍然偏高，而北韩女性吸烟率则为零, 其原因在于北韩居民将抽烟的女性视为自甘堕落、毫无道德意识的女人，而男人抽烟是权威和优越性的表现，且吸烟喝酒是男人的文化，跟女人毫不相关。





2019年，北韩修订《烟草管制法》，限制进口外国香烟，并禁抽电子烟和无烟香烟。与此同时，北韩扩大禁烟区域，在企业所和居住小区内张贴禁烟宣传海报等，积极营造禁烟氛围，但是未能取得预期的成果，因此在2020年11月举行的最高人民会议常任委员会会议上审议通过了旨在进一步加强并完善禁烟相关规定的《禁烟法》。《禁烟法》由31个条文组成，规定在公共场所、儿童保育机构、公共交通工具内禁止吸烟，并在所有禁烟场所张贴禁止吸烟标志，违者将予以罚款。《禁烟法》还规定除北韩各单位、企业、团体以及居民外，滞留在北韩和前来北韩旅游的外国人也要遵守该法律，并禁止进口销售貌似香烟的装饰品、玩具和糖果等食品，违者将予以罚款、没收等依法严格处置。烟盒上则注明吸烟有害健康的警示语，并包含禁止向未成年人出售香烟的内容。此外，禁烟研究工作也在有条不紊地进行。据悉，北韩男人随时随地抽烟导致吸入二手烟的不少居民肺功能失常，甚至有人失去生命，因此北韩为减少呼吸系统疾病的发生而制定了《禁烟法》。





目前，北韩约有15个烟厂，出售40多种品牌的香烟。《禁烟法》制定后，北韩通过电视等媒体积极展开控烟活动，并介绍从事控烟研究的禁烟研究普及所，还通过连续报道详细介绍《禁烟法》内容。禁烟研究普及所是从事控烟研究并普及其研究成果的单位，因此经常发表相关论文，提供禁烟信息和戒烟帮助。禁烟研究普及所的普及是指开发生产控烟产品和健康食品后普及给北韩居民。北韩最具代表性的辅助控烟产品叫“控烟营养丸”。据悉，“控烟营养丸”以药草为主要原料，能增强人体免疫功能、有效帮助吸烟者戒烟。该产品已推出10年，但人气依然未减。此外还有贴在皮肤上就不想吸烟的“尼古丁贴片”和用天然药材制造的辅助控烟食品及饮料。如此这般，北韩也认识到吸烟的危害性和严重性，并配合世界禁烟大趋势积极地展开禁烟活动。





北韩国务委员会委员长金正恩是众所周知的香烟爱好者，且经常在公开场合吸烟，因此英国广播公司在介绍北韩《禁烟法》内容时提及金正恩委员长是香烟爱好者，并表示这有可能给北韩禁烟活动造成负面影响。事实上，北韩制定《禁烟法》后，金正恩委员长仍在公开场合吸烟，且在他的面前总会摆着烟灰缸。金正恩委员长不同于一般民众，他是被神格化的北韩最高领导人，因此认为戒不戒烟都无所谓，但是如果金正恩委员长表示戒烟，很多北韩男性会追随其领袖戒烟，如此一来，北韩的禁烟活动有可能取得相当大的成功。





不论如何，我们期待北韩今后再接再厉，为营造健康无烟环境作出更大努力。