ⓒ KBS

一个国家的医疗水平是衡量该国国民生活水平的重要尺度。北韩标榜免费医疗，并宣称通过法律制度建立了系统化的医疗体制。





北韩的医疗保障制度旨在国家维护人民一生健康，其核心在于免费治疗、医生担当区域制和传统高丽医学。





北韩《保健医疗法》规定，朝鲜民主主义人民共和国医疗事业基于全面、完全的免费治疗制。具体来说，医生的诊疗费、手术费和药剂费皆由国家负担，而国家仅从居民每月工资中征收1%的社会保险费。





北韩于20世纪50年代建立医疗保障制度，并从60年代开始全面实行该制度。但是90年代中后期因严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，其医疗系统面临崩溃边缘。





20世纪90年代中后期北韩陷入经济困境，很多工厂和企业所因无法缴纳税金而使政府税收大幅减少。因此，国家难以向医院供给医疗设备、医疗药品等医疗物资。在此情况下，医生只能为患者诊断疾病，治疗药剂需由患者直接到集市去自费购买。





2002年，北韩发布“7.1经济管理改善措施”，将免费医疗制度改为部分收费制度。举例来说，过去可不受限制地免费打抗生素，但将其改为超过规定的次数，需由患者自行解决。此外，超声波诊疗仪器等先进医疗器械严重短缺，且在“苦难行军”时期无法购买高价医疗器械。因此，患者们难以接受正确的诊断和治疗。





北韩以“优越的居民健康管理制度”而自豪的“医生担当区域制”在经历“苦难行军”后也变得虚有其名。与此相比，北韩越发强调传统高丽医学。北韩在长期遭受国际制裁，经济陷入严重困境的情况下，难以采购高价进口医疗器械，但是能在国内采集传统药材。特别值得一提的是，北韩还将温泉水用于疾病治疗。





我们不是说去泡温泉吗？温泉确实有医疗保健等诸多功效。据悉，北韩医院曾将难以怀孕的妇女送去泡温泉，而这位妇女在6个月后怀孕了。此外，金正恩委员长执政后开发的德阳温泉对治疗慢性胃炎、痛风、慢性湿疹、脓疱疮、皮肤疾患等卓越的功效。特别值得一提的是，北韩在阳德温泉周边开设人民医院分院，通过水疗等多种方式对患者进行治疗。





北韩强调通过法律制度建立起系统化的医疗制度，但是近几年来医疗装备和治疗药剂严重短缺，运送急救患者的救护车等院前医疗急救服务体系也不够完善。





目前，北韩引以为豪的免费医疗服务，目前仅适用于高层干部，为居民提供的医疗服务按其经济水平和职位高低有很大差别。





以平壤烽火诊疗所为例，该诊疗所内设有急诊中心、手术室、研究室，医护人员大都毕业于平壤医科大学、金日成综合的大学医学系，也有留学归来的医生们。此外，病房里都有空调设施，且全天供应冷热水。





烽火诊疗所是北韩高层领导利用的医院，因此院内具备先进的医疗器械和优质的进口医药品，提供最好的餐食服务，而且24小时供电。





北韩的好医院都集中在首都平壤，而地方居民为到平壤的医院接受诊疗必须办理相关证件。因此，首都居民和地方居民之间、有钱有势的人和没钱没势的人之间存在极大的医疗不平等现象。





北韩地方医院的医疗设备、医护人员和医疗服务水平远不如位于首都平壤的医院。因此，平壤的医院和各地方据点医院间建立起视频连线的远程医疗服务体系。





由于地方居民难以去平壤就医，平壤的医生也难以到地方去进行诊疗。因此，平壤著名医院内医术高明的医生通过视频连接的远程诊疗方式指导地方医生如何诊治，以提升地方医生的医术水平和患者治愈率。但是仅靠远程诊疗无法从根本上解决平壤和地方间的医疗差距问题。





去年年初，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境后，除医疗器械外，连常用药也出现严重短缺。因此，身患疾病的北韩居民恐难以及时接受适当的治疗。