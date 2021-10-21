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今年11月18日是韩国举行高考的日子。这一天，除考生本人外，家长也很焦虑、紧张。那么，北韩的情况如何呢？





据某国际机构最近发布的资料显示，北韩的大学升学率约为26%。一般来说，韩国学生在高中毕业时参加高考，并在毕业后进入大学继续学习，但是北韩学生在高中毕业后立即进入大学的比率很低。其原因在于半数以上的高中毕业生首先应召到军队服兵役或被分配到单位去工作，三五年后在军队或单位的推荐下才能参加高考。尽管如此，北韩的大学升学率不及韩国三分之一，而且为了出人头地，必须毕业于名门大学。





北韩于2015年修订《高等教育法》，将2-3年制专科大学和4-6年制大学统称为大学，其类型分为综合大学、各部门大学、职业技术大学、工厂大学。综合大学是学科较为齐全的大学，最具代表性的是金日成综合大学。各部门大学是培养各领域专才的大学，如平壤建筑大学、平壤机械大学等。职业技术大学作为2-3年制大学，主要培养中级水平的技术人员。工厂大学是指在工厂、农场、渔场等地边工作边学习的大学，类似于韩国“产业体”附设大学，也就是生产单位附设大学，其学位和一般大学一样得到认可。此外，北韩有相当于韩国研究生院的博士院，博士院之后的研究机关为3-5年制的科学研究院。





北韩的大学都是在国家批准下创办或关闭，但不允许创办私立大学。特别值得一提的是，除了被称为“中央大学”的少数大学以外，大多数大学只能选拔其所在地学生。由于“中央大学”都是北韩的名校，毕业后能分配到好工作而成为年轻人向往的大学。据北韩媒体报道，北韩约有270所大学，其中约30所是“中央大学”。





在北韩，只有被称为“英才学校”的第一中学和外语学院学生才能在毕业后立即进入大学，但是学习成绩好的学生并不能任意选择自己向往的大学和科系。北韩的高考分预备考试和正式考试两个阶段进行，但是综合考虑预备考试成绩和其他因素后，向各校分配到某大学去参加正式考试的推荐名额。如果某校学生想考理工大学，但是他们学校没有分配到理工大学推荐名额，该学生就不能到理工大学去参加正式考试，只能到学校被分配到推荐名额的大学去参加考试。特别值得一提的是，除预备考试成绩外，还考虑学生的家庭背景及其父母在党和单位的职位高低，高层人士的子女通常都会被推荐到金日成综合大学去参加正式考试。总之，北韩的高中毕业生大都不能按自身意愿报考大学。





韩国2022学年度高考和往常一样有国语、英语、数学、韩国历史和社会探求、科学探求等必考科目和选考科目，但是北韩的必考科目中还有金日成、金正日革命历史，这是为了让他们牢记不忘金日成、金正日的革命业绩。此外，北韩的中央级大学从2017年开始实施线上考试，学生们不必直接到大学去参加正式考试。





北韩禁止开设补习班，但是有些人以准备高考和学习外语、电脑等的学生为对象暗中进行课外辅导。北韩也不允许课外辅导，若被揭发，将处以罚款等处罚。但是最近几年以大城市富有人家为中心形成了课外辅导市场。北韩陷入经济危机后，教员和教授等从事教育工作的人以低微的工资难以维持生计，因此有人通过个人辅导赚取外快、贴补家用。出名的教员和教授则向学校提交辞呈，专门从事课外辅导。起先，课外辅导以高考科目为主，但是逐渐扩大到电脑、英语、体育、艺术等领域。





在韩国，凡是拥有高中毕业学历和等同于高中毕业学历的人都能报名参加高考，但是北韩并非如此，因此我们希望北韩也能为全体高中毕业生赋予报考大学的机会，并通过公平竞争谋求自身发展。