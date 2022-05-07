韩日关系改善引期待 历史问题有待解决

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韩日两国首脑以韩国总统尹锡悦就任为契机交换亲笔信，引起了外界对韩日关系改善的期待。不过双方在历史问题上的立场分歧巨大。日本虽然强调韩日关系的重要性，但丝毫不见转变原有立场的迹象。两国关系前景仍不宜乐观。





韩国总统尹锡悦10日接见日本外务大臣林芳正，林芳正转交了日本首相岸田文雄的亲笔信。上月26日，韩日政策协商代表团曾向岸田文雄转交尹锡悦的亲笔信。





岸田文雄的亲笔信通过不寻常的方式转交，引发了关注。林芳正在媒体在场的情况下转交了亲笔信，尹锡悦和林芳正共同手执亲笔信、面对媒体，在电视新闻画面上甚至可看清亲笔信的内容。分析指出，双方意在展现公开友好的关系和积累信任的过程。





据外交消息人士透露，岸田文雄对韩日、韩美日战略合作和尹锡悦改善韩日关系的决心表达了强烈的信任感。林芳正也在会晤中表示，韩日、韩美日的战略合作比任何时候都更为迫切。





尹锡悦就任前派遣至日本的政策协商代表团向岸田文雄转交了亲笔信，并提议两国基于金大中-小渊惠三协议的精神，建立面向未来的双边关系。





韩日两国关系紧密、互不可缺，可谓唇亡齿寒；但同时又颠簸不断。当前韩日关系处于1965年两国正式建交以来的最坏状态。2019年12月前总统文在寅同日本首相安倍晋三会晤后，两国首脑再无往来；高层交流和磋商也未正常进行。





历史问题是两国交恶的关键，主要包括日本教科书美化日帝侵略行为、强征劳工受害者赔偿问题、日本单方面主张对独岛的所有权等。目前韩国法院判决扣留并出售日本企业在韩国境内的资产，以赔偿强征劳工受害者。





金大中-小渊惠三宣言于1998年发表，全名为《21世纪新韩日伙伴关系共同宣言》，包括日本对殖民统治道歉、发展面向未来的韩日关系等内容。





2015年，《韩日慰安妇协议》签署，为解决历史问题找到了突破口。该协议的主要内容为日方道歉并出资建立援助受害者的基金。不过2016年文在寅政府成立后撕毁了协议，两国关系回到原点。





随着韩日两国迎来新政府，两国改善关系的意愿也有所增强，但前途预计将充满坎坷。日本强调“始终一贯的立场”，即历史问题已通过1965年《韩日请求权协定》和2015年《韩日慰安妇协议》得到全面解决。





当前的国际局势要求韩日、韩美日展开更加紧密的合作，改善两国关系的需求也高于以往任何时候。两国首脑如何扫除根深蒂固的障碍引起了关注。