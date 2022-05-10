《彩虹》 姜小泉
2022-05-10
#明星档案 l 2022-06-21
本名：玄承旻
职业：演员
出生日期：1999年9月17日
出生地：京畿道城南
身高：163cm
学历：同德女子大学放送演艺学
出道：电视剧《May Queen》（2012）
郑知苏曾是一位花样滑冰运动员，而且水平颇高，也曾获得过韩国国内花滑奖项。凭借自己的这一特长，郑知苏2012年参演电视剧《May Queen》，而当时她是以本名玄承旻进行活动。此后，她便以童星身份，在多部影视剧中亮相。2019年，她正式使用艺名“郑知苏”进行演艺活动，而这一年对她来说也极具意义，因为她参演了奥斯卡最佳影片《寄生虫》。
主要作品：
·电视剧：
《谢幕：树立而死》（2022）
《地狱公使》（2021）
《Imitation》（2021）
《谤法》（2020）
《W-两个世界》（2016）
《华政》（2015）
《海德、哲基尔与我》（2015）
《我人生的春天》（2014）
《剑与花》（2013）
《May Queen》（2012）
·电影：
《咒术尸战》（2021）
《神圣的夜晚：Demon Hunters》（2021）
《寄生虫》（2019）
《大虎》（2015）
《Daughter》（2014）
主要获奖经历：
第26届美国演员工会奖 最佳群戏奖（2020）
2022-05-10
2020-05-13
2021-12-24