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本名：玄承旻

职业：演员

出生日期：1999年9月17日

出生地：京畿道城南

身高：163cm

学历：同德女子大学放送演艺学

出道：电视剧《May Queen》（2012）





郑知苏曾是一位花样滑冰运动员，而且水平颇高，也曾获得过韩国国内花滑奖项。凭借自己的这一特长，郑知苏2012年参演电视剧《May Queen》，而当时她是以本名玄承旻进行活动。此后，她便以童星身份，在多部影视剧中亮相。2019年，她正式使用艺名“郑知苏”进行演艺活动，而这一年对她来说也极具意义，因为她参演了奥斯卡最佳影片《寄生虫》。





主要作品：

·电视剧：

《谢幕：树立而死》（2022）

《地狱公使》（2021）

《Imitation》（2021）

《谤法》（2020）

《W-两个世界》（2016）

《华政》（2015）

《海德、哲基尔与我》（2015）

《我人生的春天》（2014）

《剑与花》（2013）

《May Queen》（2012）

·电影：

《咒术尸战》（2021）

《神圣的夜晚：Demon Hunters》（2021）

《寄生虫》（2019）

《大虎》（2015）

《Daughter》（2014）





主要获奖经历：

第26届美国演员工会奖 最佳群戏奖（2020）