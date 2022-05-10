日正式批准福岛核污水排海计划 引发严重担忧

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日本正式批准福岛核污水排海计划，引发了各方对海洋污染的担忧。韩国政府和环境保护团体纷纷提出抗议。





日本原子力规制委员会22日正式批准核污水排海计划。韩国政府敦促日方提供充分的信息，并承担起相应责任，确保核污水的安全处理。





负责福岛核电站运行工作的东京电力去年12月要求原子力规制委员会对核污水排海计划进行审查。该计划的具体内容为，通过多核素去除装置过滤核污水并以海水稀释，使放射性物质氚的浓度降低至标准值以下后排入大海。日本原子力规制委员会今年5月批准了东京电力提交的计划，经过国民意见听取流程后，于本月22日正式予以批准。





东京电力计划在征得管辖地方自治团体的同意后，正式着手修建排海所需设备。根据计划，污水将通过海底隧道排放至距离福岛第一核电站约1公里的海域。东京电力计划明年春天开始排放，不过当地渔民团体强烈反对，因此前景并不透明。





多核素去除装置可过滤包括铯在内的62种放射性物质，但是无法去除氚。尽管日方始终强调排海计划的安全性不存在问题，但仍无法打消外界的担忧。绿色和平组织22日在声明中指出，日本政府并未给出可为安全性背书的科学依据，为此应进行《联合国海洋法公约》规定的全面环境影响评估。该组织还担忧，目前福岛的鱼类仍被检测出大量铯，污水排海后将对鱼类造成更大影响，使日本和韩国的渔业蒙受致命损失。





济州岛将是韩国国内最先受到影响的地区，因此当地的抗议尤为激烈。脱核气候危机济州行动组织26日表示，若日本福岛核污水明年春天排海，下半年起将污染济州海域，日本政府必须撤回排海决定。该组织还敦促韩国政府动用所有力量，采取强有力的外交措施，保护海洋生态系统和国民生命安全。





韩国政府在日本做出排海决定后立即召开有关部门会议商讨对策。政府的应对主要分为两个方向：首先是向日方要求提供准确资料，第二是制定有效的防污染对策，并与包括国际原子能机构在内的国际社会展开紧密合作，最大程度地阻止污染。政府将通过双边沟通协商渠道向日方表明韩方的关切，并敦促日方提供充分的信息，承担起相关责任、确保污水的安全处理。