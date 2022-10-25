北韩类型文学中的科幻文学与幻想文学

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我们将推理、武侠、幻想、科幻等题材具备明显特征的文学称为类型文学。类型文学因重视大众的兴趣爱好而与纯文学形成对比，并受到各类型文学迷的喜爱。





近年来，类型文学作品在韩国出版界呈现出蓬勃发展的态势，除销售量增加外，还衍生出类型文学专业出版品牌，相关批评也在增加。





今天，科幻热和幻想热在全球范围不断升温，科幻文学和幻想文学已成为大众流行文化市场的中流砥柱。那么，北韩的情况如何呢？





北韩也有科幻小说。科幻小说被定义为在尊重科学结论的基础上进行合理假设的小说，并以未来可能发生的事情为前提，表现人类在未来世界的物质精神文化生活和科学技术远景，其内容交织着科学事实和预见、想象。与此相比，幻想小说用幻想的手法表现在现实中不可能发生的事情。广义上是科幻、奇幻、玄幻、魔幻小说的统称，狭义上是建立在玄想之上的小说。





北韩的文学作品大都反映劳动党政策，扮演着教化民众的角色。因此，作家们基于写实主义进行创作，几乎没人写空想小说。





最近，北韩儿童网络红人松儿表示，她最喜欢的书是《哈利﹒波特》。据悉，松儿是前人民军元帅李乙雪的曾孙女、北韩驻英国外交官的女儿。





英国作家J.K罗琳的《哈利﹒波特》魔幻文学系列小说被评为谱写魔幻小说新篇章的作品，描写年轻的巫师学生哈利﹒波特在霍格沃茨魔法学校的学习生活和冒险故事。





据悉，《哈利﹒波特》魔幻文学系列小说被翻译成80多种语言，在全世界200多个国家销售5亿万本以上，其人气之高可想而知。特别值得一提的是，北韩也破例地出版了《哈利﹒波特》。





北韩虽然是世界上最封闭的国家，但也翻译并出版《悲惨世界》、《乱世佳人》等一些外国文学作品。然而，一个人变成吸血虫又变成猛兽的《变形记》；重点探讨政府权力过分伸张、极权主义、对社会所有人和行为实施压制性统治的《一九八四》；强调存在主义的《异乡人》和含有淫秽内容的《红字》等作品因为与北韩的伦理规范相抵触而禁止翻译和发行。





与此相比，北韩对外国儿童文学作品采取较为宽容的态度，并允许翻译并发行《冰雪女王》、《爱丽丝梦游仙境》、《绿野仙踪》等非现实主义幻想作品。《哈利﹒波特》也属于儿童文学，但是以魔法为题材，因此很多成年人也爱看这部作品。不论如何，北韩迎合全球流行文化趋势，翻译并发行同时代作品《哈利﹒波特》，可说是非常罕见的事情。





2018年，北韩外文出版社翻译并发行280页的《哈利﹒波特》第一册。北韩有类似于软件商店、游戏商店等的应用商店“旅伴”，《哈利﹒波特》就上传在该平台上。据悉，“旅伴”上的电子书阅读软件用积分结账，而《哈利﹒波特》以最高积分进行交易。





北韩出版的《哈利﹒波特》尚无人得手，只能通过网络平台“旅伴”4.3版本下载。2019年8月，“旅伴”推出升级版，2020年开始提供服务。当时，《哈利﹒波特》包含在可下载电子书目录，但没有关于翻译家的信息，只知《哈利﹒波特》的页数为280页，2018年在北韩出版。





为从“旅伴”下载《哈利﹒波特》需支付3000积分，位于人气排序上端，反应异常火爆。特别值得一提的是，翻译家几乎没有毁损原著，而且翻译得很好。





2020年6月，也就是北韩翻译并出版《哈利﹒波特》两年后，朝鲜作家联盟中央委员会机关报《文学新闻》发表文章称，读者对长篇童话《哈利﹒波特》的关心程度逐渐增大，并表示在许多国家翻译、出版的《哈利﹒波特》除儿童外，成年人也很喜欢看。





北韩媒体介绍以魔法为题材的外国小说并给予好评，可说是非常罕见的事情。但是同年10月又发表了指责《哈利﹒波特》的文章。首先指出哈利﹒波特和他的朋友们令人胆战心惊的冒险行径虽能成为儿童的表率，但也高度美化生活在资本主义社会的儿童仅凭才能就能开拓自身的命运。第二，因侧重于激发读者兴趣而创造出猎奇性形象。第三，其内容为魔法世界非现实幻想。北韩强调艺术应符合现实，而《哈利﹒波特》是不切实际的空想。





北韩是从韩战刚结束的20世纪50年代中期开始以儿童和青少年为对象创作科幻文学作品的。1957年，苏联在世界上首次发射人造卫星“斯普特尼克号”后，人类的想象力从地球扩大至宇宙。进入60年代后，美国和苏联的太空竞赛掀起了科幻热潮。





提起科幻小说，最先联想到的作品之一是阿道司﹒赫胥黎的《美丽新世界》。该作品的故事背景设在公元2532年的伦敦，内容描述与当今社会迥异的文明社会一系列科技，如人类试管培植、睡眠学习、心理操控、建立婴儿条件反射等。





孩子通过人工授精诞生，不知父母是谁，养育由国家负责，以智能的优劣决定未来地位，在科学装置的操控下自动执行赋予自身的任务等，警告人类的贪婪和对科学的盲信，最终会让人类生活在一种极端恶劣的“反乌托邦”世界里。一般来说，人类通过科幻小说想象未来并从中进行反思，但是北韩科幻文学有所不同。





北韩将其科幻小说定义为以科幻为基础描写现实与希望的作品，而西欧的科幻小说是非现实而又悲观的作品。因此，北韩的科幻小说绝不描写机器人攻击人类或不敌外星人入侵而灭亡的反乌托邦世界。





北韩最具代表性的科幻小说《绿色稻穗》描述南北韩统一后，青年科学家在高度发展的未来开发抗癌植物，并利用新技术发现新物质，为人类延年益寿，为国家繁荣昌盛做出贡献的内容。





此外，《捉闪电的飞船》描写利用闪电供给无限电能的故事，《明日的山丘》描写利用基因工程开发超大型农作物的故事。分析认为，由于北韩电力和粮食严重短缺，因此作家们通过科幻小说描述北韩今后将如何利用科学技术建设理想世界乌托邦。





北韩科幻小说《乘坐彩虹而来的青年》作为2011年刊载在北韩文艺刊物《朝鲜文学》的作品，描写在海洋资源枯竭的情况下，一位科学家向海里注入氧气和养分后，海里的鱼突然猛增，但因运输车辆与司机不足，无法将活鱼运往内陆各地。这时，有个年轻人研究出让活鱼飞天的方法，解决了活鱼运输问题。这个年轻人强调，让活鱼飞天并不是荒谬的幻想，并确信有可能使其实现。对此，主管表示难以置信，他认为让活鱼飞天不是科学，而是童话。





但是这个年轻人制造大型旋风运输管，并利用设置在宇宙基地上的透光镜汇聚能源运作旋风输送管，让活鱼飞了起来。该作品中，创造活鱼飞天奇迹的是一位科学家，而这位科学家的儿子就是乘坐彩虹而来的青年，且这个年轻人因遭受强烈的电磁辐射而在海底医院的冷冻治疗室里沉睡五年后苏醒过来。





在北韩的科幻小说里经常出现人工智能机器人、超光速飞船、航天汽车以及平行宇宙理论等集约高科技和人类的想象力相结合的装置，《乘坐彩虹而来的青年》也不例外。分析认为，由于北韩粮食短缺，作家绞尽脑汁发挥其想象力，创作出希望食物丰足的作品。





北韩的科幻文学要以科学的方法实现当局追求的理想。换句话说，要通过科学幻想让不可能成为可能。但是北韩科幻文学的内容大都是通过科学的方式解决能源和粮食短缺问题，这意味着北韩迄今未能摆脱能源和粮食危机。因此，为建立不愁温饱的乌托邦社会，仍有很长的一段路要走。