导演/编剧：李海暎

主演：薛景求/李荷妮/朴素丹/朴海秀/徐贤宇

类型：动作/谍战

片长：133分钟

上映时间：2023年1月18日（韩国）

其他片名：幻影/鬼影战/Phantom





剧情概要：

1933年日本帝国主义殖民统治时期，代号为“幽灵”的爱国抗日组织“黑色团”成员展开了暗杀日本总督的秘密行动。为了阻止暗杀，新上任的警卫队长（朴海秀饰）设下圈套，将五名“幽灵”嫌疑人绑架到了一家临崖而建的孤立酒店中，他们分别是总督府通信科监督官村山（薛景求饰）、负责记录暗号的朴次景（李荷妮饰）、政务总监秘书百合（朴素丹饰）、破译暗号的千恩浩科长（徐贤宇饰）及通信科职员白虎（金东希饰）。留给所有人的时间仅有一天，为完成暗杀任务的“幽灵”及其战友、想要平安离开酒店的嫌疑人深陷猜疑和警戒的迷雾之中。





幕后花絮：

《幽灵》改编自中国谍战小说《风声》。该片将韩国当时的历史背景恰如其分地融入故事之中，人物设定也在原著基础上进行了本土化改编，再加上影片中再现的朝鲜总督府、黄金町（现首尔乙支路一代）等场景，也让观众身临其境。片中演员有大量的日文台词，尤其是饰演警卫队长的朴海秀没有一句韩文台词、百分百使用日文出演，拍戏过程中他几乎每天要说5、6个小时的日语，他坦言这是从影以来未曾有过的挑战。