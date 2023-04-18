《漫话国乐》 大青山下 / 辞说情歌 / 辞说情歌

时调是字数和排列方式有格律的短诗，由初章、中章和终章三章构成，各章有十五字，一首诗大约共有四十五个字。时调诗以其简洁精致、凝练的语言，表达出作者的情绪，并介绍自然风光。艺术是没有界限的，新的形式问世后，渐渐也会有人想要再打破这一形式，发展出另一种形式。时调也是一样，从短诗开始，随着作者添加新的内容，诗歌的字数也逐渐多了起来。以初期的形式创作的时调叫“平时调”，比平时调字数增加的则称为“辞说时调”。





其实，本来的时调不是诗而是歌词。在一定的长短和曲调下，人们配上适当的歌词唱歌，其歌词就是时调。平时调在缓慢的节奏下，悠闲地唱歌。辞说时调则由于将字数增加的歌词在平时调的的形式下演唱，因而节奏欢快、活力十足。

辞说高起时调《大青山下》/ 演唱-李峻娥





辞说高起时调的“辞说”意味着歌词长，“高起”是时调的唱法之一，指在演唱开头吊起嗓子高歌，这也是辞说高起时调的亮点。平时调因曲调不高也不低、平缓地唱歌而被称为“平时调”，大家应该在《大青山下》的开头部分注意到了“高起”唱法，艺人好似吊起嗓子直嚷，别具一格。





《大青山下》以“大青山下，扛着鸟枪轻飘飘地下山的猎手啊”为开头。其主要内容是叫住正在缓步下山的猎手，还嘱托猎手不管他用鸟枪捕猎各种飞禽走兽也好，就是千万不要狩猎因失偶而独翔九天的孤雁。猎手也回应称：“我虽然无知，但也不会捕猎凄凉的动物。”通过和猎手的对话，暗指和情人分手的自己是世界上最可怜的人。





随着平时调演变成辞说时调，之前抒情的氛围也发生了变化，变得欢快又明朗起来。民谣中也有类似的情况，如《舂米打令》演变成《辞说舂米打令》，《情歌》则发展成《辞说情歌》。《辞说情歌》中有这样的歌词：





“你怎么情愿离我而去，

出门不到十里路，你会生病，

不到二十里路，你会遇贼，

不到三十里路，你会想家，

对面邻家的姑娘出嫁了，

后面邻家的青年去上吊，

人死了不可惜，

只可惜用来上吊的草绳。”





从中可以感受到古人多么幽默风趣，以笑话来化解离别的悲伤。

民谣《辞说情歌》 / 演唱-金英妊





古时候，普通老百姓喜爱的民谣并没有单独的作词和作曲家，无论是谁，都可以给自己心中的故事谱曲后歌唱。由此，民谣在长久的岁月里被口口相传，其曲调和歌词也经过汇集和整理。而且在前面我们也说过，当新的音乐形式出现后，就会有艺人以添加新的内容等方式带来变化，并借此突显自己的个性。到了现代，艺人给国乐带来的变化也相当破格，今天的最后一首音乐给大家带来的是把刚才大家欣赏的民谣《辞说情歌》以现代流行歌曲形式重新诠释的作品，其歌词和曲调虽然和民谣相同，但氛围截然不同，老一代听了十之八九会提出质疑：“这是国乐，对吗？”，年轻一代听了可能会相较国乐更加喜欢。

《辞说情歌》/ 演唱-李熙文（音）