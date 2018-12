Primer “hospital lucrativo” de Corea

ⓒYONHAP News

El Gobierno provincial de Jeju aprobó el establecimiento del primer hospital con fines meramente lucrativos de Corea. Pero, antes que nada, ¿todos los hospitales obtienen lucro, aunque esa no sea su razón de ser, no?





Buena pregunta. Para entender el concepto de “hospital lucrativo” de Corea, habría que repasar la ley de servicios médicos en vigor. Dicha norma permite establecer y administrar hospitales y centros de salud solo al Estado, los gobiernos regionales, médicos y organizaciones sin ánimo de lucro, tales como fundaciones educativas o de bienestar social. Por eso todos los hospitales del país son clasificados como “entidades no lucrativas”. Tras conocer esta premisa, en Corea al hablar de “hospital lucrativo” se refiere a un hospital establecido y gestionado por una entidad con ánimo de lucro, con una gestión destinada a lucrarse, lucro destinado a financiar sus operaciones y a retribuir a los inversores. En otras palabras, entidades de carácter mercantil o de inversores privados.





Entonces, ¿cómo es posible abrir un hospital así en la isla de Jeju?





Es que una excepción de la ley de servicios médicos permite establecer hospitales meramente mercantiles en la isla de Jeju u otras zonas económicas libres de Corea, si el proyecto cuenta con la aprobación tanto del Gobierno central, como del Gobierno regional competente. El Hospital Internacional Greenland, próximo a operar en Jeju, ya obtuvo el visto bueno del Ministerio de Salud, o sea del Gobierno central, en 2015 y el miércoles 5 el Gobierno provincial de Jeju también dio el visto bueno al proyecto. Así, las autoridades regionales explicaron haber autorizado la instalación del Hospital Greenland, tras analizar que podría reactivar la economía y el turismo local, además de contrastar la capacidad administrativa de los inversores extranjeros a cargo del proyecto





Aún así en el país existe un fuerte el rechazo a los hospitales lucrativos, ¿no?





Totalmente. Muy fuerte. De hecho, el propio Ejecutivo del presidente Moon Jae In dijo estar en contra de los hospitales meramente mercantiles, al igual que los médicos y otros profesionales del sector sanitario. No en vano, el Ministerio de Salud y Bienestar anunció que en adelante no aprobarán la implementación de más hospitales lucrativos en Corea.