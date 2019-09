Visita del canciller chino a Corea del Norte

ⓒYONHAP News

El consejero de Estado y ministro de Exteriores de China, Wang Yi, finalizó el 4 de septiembre su visita oficial a Corea del Norte. En Pyongyang, el canciller se reunió con el vicepresidente del Partido de los Trabajadores norcoreano, Ri Su Yong, y su homólogo, el ministro de Exteriores Ri Yong Ho, para conversar sobre el fortalecimiento de los lazos entre sus países; sin embargo, regresó a Beijing sin reunirse con Kim Jong Un.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino infomó que Wang enfatizó en su encuentro con el vicepresidente del partido norcoreano los 70 años de relaciones diplomáticas bilaterales y dijo confiar en que Pyongyang podrá lograr sus objetivos estratégicos conforme a la nueva estrategia del Partido de los Trabajadores, bajo el liderazgo del actual dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un. El ministro agregó que, en ese proceso, Pyongyang y Beijing deberán defender intereses y derechos comunes, manteniendo una comunicación ágil, basada en frecuentes intercambios y confianza mutua.

El vicepresidente del partido norcoreano Ri Su Yong, por su parte, expresó que la visita en sí del canciller chino a Corea del Norte con motivo de los 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, guarda un gran significado. Además, dijo esperar que los intercambios y la cooperación aumenten entre ambos países en todos los ámbitos y niveles.

Mientras, en la reunión previa entre los ministros de Exteriores de China y Corea del Norte del día 3, los principales temas de debate fueron los asuntos relacionados con la península coreana, incluyendo la desnuclearización y la reanudación de las negociaciones entre Pyongyang y Washington.

En líneas generales, el viaje de Wang Yi a la capital norcoreana fue foco de atención al darse en una situación en la que el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos continúa estancado. Sin embargo, al no reunirse el canciller chino con Kim Jong Un, se estima que pudo haber realizado esa visita estrictamente para preparar un posible viaje del líder norcoreano a Beijing, que de concretarse, seguramente sería alrededor del 6 de octubre, fecha en que se conmemora el 70º aniversario del establecimiento los lazos diplomáticos entre Corea del Norte y China. No obstante, desde otro punto de vista, podría pensarse que el dirigente norcoreano Kim Jong Un no se reunió con el ministro de Exteriores chino considerando el tira y afloja que sigue latente entre Pyongyang y Washington. En otras palabras, lo último que hubiera querido era crear motivos que disgusten o provoquen a Estados Unidos.