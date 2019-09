Repercusiones del control del mercado inmobiliario

© YONHAP News

El Gobierno de Corea anunció que limitaría los precios de nuevas promociones privadas de apartamentos para estabilizar el mercado inmobiliario. El precio máximo se calcula en base a tres factores: el valor del terreno, los costes de edificación y el beneficio considerado apropiado para la constructora. Habitualmente, en Corea los apartamentos son vendidos antes de finalizar las obras, pero cuando entre en marcha la nueva regulación, los precios preventa de las promociones de construcción de viviendas no podrán superar un valor determinado. A pesar de que todavía no han entrado en vigor las medidas regulatorias, ya ha comenzado a generar efectos adversos en el mercado de viviendas. Las constructoras privadas están apresurando la venta de sus promociones. Se estima que, en septiembre, el volumen de oferta de viviendas sobre plano aumentará en unos 52.000 nuevos apartamentos, la tercera mayor cifra en diez años.





Tras el anuncio del Ministerio de Asuntos Territoriales y Transporte de limitar el precio de las promociones privadas, la oferta de vivienda sobre plano entra la atención del mercado inmobiliario. Ciertamente, el precio de este tipo de compraventa es más caro antes de activar las nuevas regulaciones. No obstante, a diferencia de lo esperado por el Gobierno, el mercado de preventa muestra señales de sobrecalentamiento, pues el nuevo sistema de precio máximo suscita el temor de que se reduzca la oferta de nuevos apartamentos. En consecuencia, los expertos coinciden en que la normativa del Gobierno no solo ha llevado a un encarecimiento de los inmuebles en construcción, sino también de los ya existentes. Según un informe publicado por la Junta de Evaluación de Corea (KAB), el precio de los apartamentos en Seúl subió en agosto un 0,14%, el registro más alto en diez meses. En tanto, los precios de los apartamentos en preventa subieron la última semana de agosto, por novena semana consecutiva, debido a las proyecciones de escasez de proyectos de construcciones privadas a futuro por las nuevas regulaciones. En un principio, se esperaba que el sistema de precio máximo entraría en vigor a principios de octubre. Al respecto, el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, dijo el 1 de septiembre que los planes de reformar el decreto del sistema de precio máximo en octubre, no implicaban necesariamente que el sistema entraría de forma inmediata en vigor durante ese mes, sino que el Gobierno decidirá la fecha más adecuada para ponerlo en marcha, considerando las condiciones económicas y los datos de transacciones inmobiliarias del país