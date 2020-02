Próximos pasos de los actores de 'Parásitos'

© YONHAP News

Con 4 Óscar en la mano, no solo la película 'Parásitos', sino también sus actores son foco de atención de los medios. No en vano, en la 92ª edición de los Premios Óscar, estuvieron presentes los ocho actores principales, Song kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Park So Dam, Choi Woo Shik, Lee Jeong Eun, Jang Hye Jin y Park Myung Hoon.

De ellos, Song regresa con otra película 'Declaración de emergencia' que protagoniza junto con Lee Byung Hun, un blockbuster dirigido por el director Han Jae Rim, conocido por obras como The Face Reader(2013) y The King (2017).





En tanto, Choi Woo Shik valora la propuesta de A24, una compañía estadounidense de producción y distribución de películas, para el film ‘Past Lives’, mientras Park So Dam, famosa por la canción de Jessica, regresa a los cines con su nueva obra ‘Fukuoka’, a estrenarse en marzo.





Por su parte Cho Yeo Jeong acaba de terminar una serie televisiva en KBS, mostrando una nueva personalidad con positivas evaluaciones, al igual que Lee Sun Kyun, quien desempeñó el papel de un fiscal en la serie televisiva ‘Diario de un procurador’.





Mientras, Jang Hye Jin y Park Myung Hoon participan en ‘Crash Landing on You’, aportando su vis cómica a la serie. En cuanto a Lee Jeong Eun, acaba de terminar la serie de KBS ‘Cuando florezcan las camelias’ y participa en diversas obras, como la serie ‘My Holo Love’ de Netflix, y la película ‘El día en que morí’.