Soo Bin y Arin: nuevos MC de Music Bank

Soo Bin de TXT y Arin de Oh My Girl serán los nuevos presentadores de Music Bank.





Ambos cantantes participarán como MC del programa musical Music Bank de KBS2 a partir del 24 de julio, reemplazando a Bomin de Golden Child y a Shin Ye Eun, conductores desde 2019.





Soo Bin es el líder de la nueva boyband de Big Hit Entertainment, TXT, que goza de una impresionante popularidad mundial desde su debut en 2019. En tanto, Arin es la más joven integrante del grupo de chicas Oh My Girl, y también ha mostrado su potencial como actriz en el drama web “The World of My 17”.