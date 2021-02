Los coreanos aman la música. No solo les gusta cantar para celebrar y divertirse, sino también para trabajar, como lo demuestran las antiguas canciones que se entonaban para aliviar la dureza de las tareas del campo. En la actualidad, a la mayoría le gusta cantar y escuchar pop moderno, pero no música tradicional. Para contrarrestar esta tendencia, algunos músicos jóvenes han probado interpretar las canciones modernas con instrumentos tradicionales. Hoy conoceremos algunas de estas originales versiones. La primera es una canción que se compuso en 1988, pero que se hizo famosa en 2000 cuando la cantó el cantante Jo Sung Mo. Se llama “El árbol espino” y la letra la compuso el pastor Ha Deok Gyu. La primera parte de la canción dice así: “Mi yo ocupa tanto lugar dentro de mí que no hay sitio para que descanses. / Estoy tan lleno de deseos que no hay lugar para tu paz. / Es tan grande la oscuridad que nada puedo hacer / y te roba el sosiego. / Esta tristeza que me vence / no es sino un bosque de árboles espinos”. Es una canción que habla del arrepentimiento y del retorno al seno de Dios.

“El árbol espino” - Kim Joo Ri en el haegeum y Jin Sung Soo en el piri.





En segundo lugar, les ofreceremos “Solo el sonido de su risa”, una conocida canción del cantante Lee Moon Se que compuso Lee Young Hun. Este compositor solía hacer música para producciones teatrales, pero se convirtió en compositor de canciones modernas cuando conoció a Lee Moon Se en 1985. De hecho, escribió la mayoría de los grandes éxitos de este cantante, como “Cuando se va el amor”, “Todavía no estoy seguro”, “Canción de amor de Gwanghwamun” y “Ocaso rojo”. Las letras llenas de poesía y las dulces melodías de Lee Young Hun fascinaron a los jóvenes de entonces. Tras su fallecimiento en 2008 con solo 48 años, se hizo un musical musical con muchas de sus canciones bajo el título de “Canción de amor de Gwanghwamun”. En su página web, todavía se puede leer el siguiente mensaje de bienvenida: “La vida y el amor pasan como las nubes en el cielo. Parecen al alcance de nuestras manos, pero se van demasiado lejos en cuanto nos descuidamos. Amémonos antes de que sea tarde”.

“Solo el sonido de su risa” - Ryu Ji Yeon en el gayageum





La última canción que les presentaremos en versión tradicional es “El amor, acerca de esa soledad”, cuya letra y música es de la cantante Yang Hee Eun. La canción comienza así: “¿Podré volver a amar a alguien? / No creo que sea posible. / Pero hay algo que no comprendo. / Por qué te sientes tan solo / cuando amas a alguien”. Yang Hee Eun compuso esta canción el día anterior a cumplir los cuarenta años. Cantada con su voz madura y el acompañamiento de una simple guitarra, la canción hizo vibrar los corazones de muchas personas, sobre todo cuando apareció como música de una telenovela.

“El amor, acerca de esa soledad” - Kang Ae Jin en el ajaeng