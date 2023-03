Con nombre propio: Lee Ji Seon

ⓒ YONHAP News

La profesora Lee Ji Seon es conocida en Corea como símbolo de superación y motivación tras haber sufrido en su juventud un trágico accidente automovilístico que le provocó múltiples heridas y graves quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. En 2023 comenzó un nuevo capítulo de su vida al ser nombrada como profesora del departamento de bienestar social en la Universidad de Mujeres Ewha, una de las mejores instituciones académicas superiores del país. La profesora Lee escribió en las redes sociales “tuve que dejar la universidad Ehwa con 23 años tras un choque accidental, y 23 años después regreso como profesora. Gracias por darme la alegría de impartir clases en mi alma mater”.

Lee Ji Seon nació en 1978 en Seúl. La existencia de esta gran persona no ha sido fácil, pues vivió una durísima historia de superación pues en julio de 2000, cuando era estudiante de último año de la universidad, se vio envuelta en un accidente causado por un conductor ebrio. Su hermano mayor conducía el auto ese día, cuando volvía de la biblioteca de estudiar, y sufrió quemaduras de tercer grado en más del 55% de su cuerpo, incluida la cara y las manos. Aunque tuvo que someterse a más de 40 cirugías, todavía no ha logrado recuperar el rostro que tenía antes de sufrir el accidente. Después de graduarse de la Universidad de Mujeres Ewha viajó a Estados Unidos para estudiar un master como Consejera de Rehabilitación Clínica en la Universidad de Boston y otro sobre Bienestar Social en la Universidad de Columbia. Más tarde, se doctoró en Bienestar Social en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). De regreso a Corea, en 2017 dio sus primeros pasos como educadora en el Departamento de Apoyo Psicológico y Bienestar social de la Universidad Global de Handong hasta que en 2023 volvió a su alma mater, esta vez no como alumna sino como profesora.





ⓒ instagram.com/ezsunnow

La profesora Lee es famosa también por ser autora de varios ensayos autobiográficos como el titulado "Te amo, Ji Seon" y "Un final feliz bastante bueno". Como es de imaginar, son libros donde narra su historia y cómo superó el accidente que cambió toda su vida, mientras que para los lectores sirven como instrumento de esperanza y motivación para alcanzar sus sueños. Lee se define a sí misma como una persona que ha logrado “despedirse bien” del encuentro que tuvo con el accidente. En otras palabras, no dice que “sufrió” un accidente, sino que “se encontró” con un accidente, del que se separó de buena manera.

Si bien, confiesa que hubo momentos donde se sintió como en un túnel oscuro y sin luz al final, finalmente logró salir y avanzar día a día gracias a las buenas personas de su entorno. Agregó que la vida está repleta de pequeños y divertidos momentos, es decir, que la felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de frecuencia. Dicen que hay que ayudar al prójimo en tiempos de crisis. La profesora Lee es ejemplo vivo de estas palabras. De hecho ella afirma que, cuando atraviesas un momento difícil, debes intentar ayudar y apoyar lo más posible a los demás, pues esas acciones de solidaridad te harán sentir tu valía.