韩日军情协定23日终止 能否出现反转备受关注

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韩国国际广播电台报道：韩日军情协定将于23日0时终止，韩国正与日方进行最终协商。韩国青瓦台表示，为避免发生协定终止事态，到最后一刻将尽全力与日方进行协商，这也是文在寅总统的意志。21日晚，韩国外长康京和同美国国务卿蓬佩奥通电话，商讨韩日军情协定有关问题。继21日之后，青瓦台22日再次召开国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，预计会议共享韩日协商结果，并商讨各种情况的最终应对方案。据悉，韩国政府仍倾向于终止韩日军情协定，若日本政府拒绝取消对韩出口限制，韩方也将难以撤回终止决定。在此背景下，也有分析认为可能会出现反转。在日本名古屋举行G20外长会期间，韩美日或意外找到突破口。据报道，康京和在参加22日当天举行的国家安全保障会议后，于当晚前往日本出席G20外长会，韩日最终协商结果引人注目。韩国政府将在综合评价国家安全保障会议和韩日协商结果后，最终决定是否终止韩日军情协定。另据最新报道，韩国政府22日向日方提出了“达成一揽子协议”的提议。执政党一位高层人士当天在接受媒体采访时表示，韩国向日方提出了一揽子解决方案，日方是否接受韩方提议尚不得而知。据悉，韩方向日本提出的方案是在大框架中，就日方出口限制措施和韩方终止韩日军情协定分别作出某一程度的让步，进而达成一揽子协议。