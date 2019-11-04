特朗普：中国正就北韩问题帮助美国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间15日表示，美国和中国将在北韩问题上紧密合作，北韩国务委员长金正恩非常尊敬中国国家主席习近平。分析认为，在美北关系未能走出僵局的情况下，美国试图通过中国，促使北韩回归谈判。特朗普在提到对北合作的同时，也反复将之比喻为国际象棋比赛，暗示美中双方博弈激烈。特朗普当天在美中第一阶段经贸协议签署仪式结束后，同中国代表团共进午餐，他表示，除经贸协议外，习近平在其他方面也给予很大帮助，美中将在北韩问题上展开紧密合作。特朗普表示，这就像世界级水平的国际象棋比赛或扑克比赛，美中将为两国利益展开合作，不过更为重要的是为全球利益展开合作。此前，特朗普在签署仪式上也强调，中国正在北韩问题上帮助美国，在金正恩问题上非常有帮助，金正恩十分尊敬习近平。分析认为，这番发言是敦促在背后支持北韩的中国发挥积极作用，促使北韩回归谈判。尽管中国在联合国推动缓和对北制裁，与强调制裁合作的美国对立，但是在美北谈判难以找到突破口的情况下，中国可以发挥“撬动”北韩的杠杆作用。还有分析指出，特朗普将美中对北合作比喻为国际象棋比赛是在暗示双方博弈的激烈情况，即美方在北韩问题上得到中方合作的同时，也要在贸易谈判上争取最大成果。另外，美国前一日展开新一轮对北制裁，并将中国国内住宿设施列入制裁名单，分析认为，此举是为敦促中国不要偏离对北制裁合作，应发挥作用，推动美北谈判重启。