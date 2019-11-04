外国投资者持有韩股市值占比创13年6个月新高

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韩国国际广播电台报道：外国投资者在韩国股市中持有股票市值占比创下13年6个月以来的新高。据韩国金融投资协会16日数据，以本月14日为准，外国投资者持有韩国综合股指股票的市值达到585.9809万亿韩元，占韩国综合股指市值1506.5345万亿韩元的38.90%。这是继2006年8月8日（38.91%）后，13年6个月以来的最高水平。同一天，韩国综合股指市值也继2018年10月8日后，时隔1年3个月恢复到1500万亿韩元以上。进入今年，韩国股市中外国投资者持有股票市值占比持续上升，逼近39%。外国投资者持有股票市值占比在去年初为35%，此后持续上扬，近期保持在38%以上。随着最近外国投资者持续买入韩国股票，市值占比也随之上升。对美中第一阶段经贸协议的期待和中东风险缓和成为韩国股市的重大利好。在本月1日至14日的9个交易日内，外国投资者在韩国综合股指净买入1.8140万亿韩元股票。出于对半导体行业复苏的期待，外国投资者集中买入市值排名第一、第二的三星电子和SK海力士股票，净买入规模分别达7303亿韩元和394亿韩元。受此推动，本月13日，三星电子股价在2018年5月股票拆分后首次突破6万韩元，SK海力士的股价也在2012年3月后首次突破10万韩元。另外，以本月14日为准，外国投资者在科斯达克中持有股票市值为25.7466万亿韩元，在总体市值244.8891万亿韩元中占比10.51%。