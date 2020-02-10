韩中小风险企业部为应对疫情影响向企业支援2500亿韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国中小风险企业部从13日起通过4家下属政策金融机构，向因新冠肺炎疫情而蒙受损失的企业提供2500亿韩元的支援。中小风险企业振兴公团将向蒙受损失的中小企业提供250亿韩元紧急经营稳定资金和1050亿韩元技术担保基金特别担保金，支援对象为受消费萎缩影响而蒙受营业损失的旅游、演出相关中小企业，以及因主要供应商生产延迟而蒙受损失的制造企业和因对华原材料及产品进出口延迟而蒙受损失的中小企业。紧急经营稳定资金的额度为每家企业最高10亿韩元、5年偿还，利率下调0.5个百分点至2.15%。技术担保基金的额度为每家企业最高3亿韩元，担保率从85%上调至95%，收取1.0%的担保费。小工商业者市场振兴公团将向小工商业者提供200亿韩元经营困难资金和1000亿韩元地区信用担保基金特别担保金，支援对象为餐饮、住宿、批发零售、运输、休闲、旅游相关服务业中销售额下滑或因中国进出口延迟而蒙受损失的小工商业者。经营困难资金的额度为每家企业最高7000万韩元、5年偿还，利率下调0.25个百分点至1.75%。地区信用担保基金的额度为每家企业最高7000万韩元、全额担保，担保费下调0.2个百分点至0.8%。需要资金的中小企业可通过韩国全境32家中小风险企业振兴公团地区总部和59家技术担保基金进行咨询和申请，小工商业者可通过全国62家小工商业者支援中心和全国16家地区信用担保基金进行咨询。