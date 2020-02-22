韩央行维持基准利率不变 对疫情影响持观望态度

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韩国国际广播电台报道：韩国央行金融货币委员会27日召开货币政策会议，决定维持基准利率在年1.25%不变。尽管越来越多的意见担忧新冠肺炎在韩国的快速扩散将不可避免地冲击经济，下调利率的预期增加，不过金融货币委员会仍保持了谨慎立场。此前，央行行长李柱烈曾表示，尽管疫情持续扩散，但应对下调利率保持慎重。李柱烈本月14日接受记者采访时指出，目前很难判断疫情对韩国经济的影响将扩大到何种程度和持续多久。预测疫情对韩国经济的影响为时尚早，有必要通过各项指标进行确认。市场将李柱烈的发言视作维持利率不变的信号，但进入本月下旬，韩国国内确诊人数以大邱和庆北为中心爆发式增长，下调利率的预期增加，但金融货币委员会仍旧坚持慎重论调。另外，当天金融货币委员会为扩大对疫情受损企业的金融支援，将金融中介支援贷款限度从25万亿韩元上调至30万亿韩元。分析指出，有评价认为无法确认下调利率是否能够切实缓和经济下行压力，这对央行的决定起到了一定的作用。另外，下调利率有可能刺激刚刚平稳的房价再度上升，央行不得不对利率决定持谨慎态度。不过也有意见指出，随着疫情扩散，消费、投资和出口等经济各领域遭受的冲击已经通过部分指标显现，央行的慎重可能导致错过刺激经济最佳时期。对此，市场认为4月央行将不可避免地下调利率。