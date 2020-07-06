文在寅等8国首脑联名投稿 呼吁确保各国平等获取新冠疫苗

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韩国国际广播电台报道：美国《华盛顿邮报》当地时间15日刊登了韩国总统文在寅等8国首脑的联名投稿。8国首脑在文章中强调，应保障各国平等获取新冠病毒疫苗。在这篇题为《国际社会应保障全世界平等获取新冠病毒疫苗》的文章中，8国首脑敦促全世界领导人着眼于更为高瞻远瞩的、为了地球上所有人的自由精神，承诺为疫苗的公平流通作出贡献。除文在寅外，参与联名投稿的首脑还有加拿大总理贾斯廷·特鲁多、埃塞俄比亚总统沃克·祖德、新西兰总理杰辛达·阿德恩、南非共和国总统西里尔·拉马福萨、西班牙首相佩德罗·桑切斯、瑞典首相斯特凡·勒文、突尼斯总理埃利亚斯·法赫卡赫。8国首脑指出，疫苗接种是终结传染病大流行的最佳方法，但是只有当所有国家均能获得疫苗的情况下才如此。8国首脑还表示，目前有将近200种正在研发的候选疫苗，人们希望其中至少1种被证明是安全有效的。疫苗的成功不应该成为只有一名优胜者的比赛，而应是我们所有人的胜利。8国首脑强调，决不允许疫苗扩大国家间的不平等，无论是低收入、中等收入还是高收入，能否生存不应由生活的国家来决定。8国首脑还强调，疫苗的生产和流通将使国际合作面临考验，必须保障疫苗根据透明、公正、科学合理的原则流通。8国首脑呼吁实行公正有效的疫苗分配多边机制，以保障相互信任、透明和责任。为此，8国首脑尤其强调了世卫组织、联合国秘书长、流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟、国际疫苗研究所的角色。