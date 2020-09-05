美专家：北韩或在阅兵式上展示新型中程导弹

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韩国国际广播电台报道：美国智库卡内基国际和平基金会高级研究员安基格·潘达（音译）当地时间16日表示，北韩有可能在10月10日劳动党建党75周年阅兵式上展示重要新武器。潘达在出席美国非营利团体“韩国协会”举办的主题为“展望对北外交”的线上会议时作出了上述表示。他说，北韩国务委员长金正恩曾警告将展示新型战略武器，且北韩在每隔5年的纪念日均展示了新武器；这次也有充分的理由认为北韩将向我们展示过去2年内进行的战略核武器有关工作结果。潘达认为，北韩或将展示类似“北极星-2”的固体燃料中程导弹，并有可能以从未有过的新方式在金日成广场行进。他还指出，对于北韩来说，这次阅兵式不仅是向美国和全世界展现其武器质量的机会，也是展现数量的机会。潘达表示，他个人反对讨论针对北韩进行先发制人式的精密打击，不过若北韩在今年的阅兵式上展示大规模导弹能力，这类讨论的路线有可能开始发生变化。潘达还认为，从北韩开发核武器和导弹的速度来看，美国以对北制裁缓慢施压北韩、期待在谈判中占据有利地位的方式是“危险且不明智的赌博”。他指出，时间越长，北韩将保有更多、更好的武器。美国情报机构前北韩情报负责人马库斯·加洛斯卡斯（音译）也指出，虽然2016年至2018年对北制裁对北韩经济造成了打击，但是去年北韩通过各种回避制裁的手段创造了相当高的收益。