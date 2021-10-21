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韩新冠危重病例达617例 创新高

Write: 2021-11-26 13:28:23Update: 2021-11-26 13:48:52

韩新冠危重病例达617例 创新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：26日，韩国新冠危重病例达617例，较前一天增加5例，再创最高值。死亡者新增39人，累计死亡3440人。 
 
首都圈病床不足问题愈发紧迫，仍在等待病床的病例一天内新增370例，累计达1310例，也创新高。全国重症患者病床启用率也在持续增加，已逾72%，特别是确诊病例集中的首都圈重症患者病床启用率已逾84%。
 
政府开始实施分阶段恢复日常生活措施仅过去四周，防疫当局认为目前正面临克服新冠疫情的最大难关。特别是危重患者中约84%为60岁及以上的高龄层患者，而在高龄患者中，85%的人为突破性感染，防疫当局再次呼吁民众积极接种加强针。
 
政府为加快加强针接种速度，将调遣60名军方医疗人员前往疗养医院和疗养设施提供接种服务，并将向首都圈上级综合医院等支援50名公共卫生人员，以缓解人力不足。
 
以26日0时为准，韩国新增3901例新冠病例，虽较前一日小幅减少，但仍创新冠疫情发生后的第三高值。其中，首尔和京畿道新增近3000例新冠病例，占全国所有新增病例比重仍高达80%。
 
政府表示，召开日常生活恢复支援委员会会议广为听取国民和专家意见后，目前政府各部门正进行深入研讨，以发布综合性防疫对策，会议结果将于11月29日（周一）公布。
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