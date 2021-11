Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国人气组合防弹少年团时隔两年举办的线下演唱会“Permission To Dance On Stage-LA”当地时间27日在美国洛杉矶索菲(SoFi)体育场拉开帷幕。演唱会前一天便有粉丝在体育场附近等待,演唱会当天下午5时30分起粉丝开始入场,保安人员对所有入场者的随身携带物品进行了严格检查。根据体育场规定,粉丝只能携带透明包入场。防弹少年团当天献唱了《Dynamite》、《Butter》、《Permission to Dance》、《ON》等人气曲目,每次登场都引发5万名粉丝的尖叫欢呼。“Permission To Dance On Stage-LA”演唱会共分四场进行,其余三场分别于本月28日、12月1-2日举行。每场5万张门票一经发售便售罄,再次证明了防弹少年团的人气。经纪公司Big Hit音乐表示,本次演唱会粉丝还可在附近规模为6400人的YouTube剧场大型屏幕前实时欣赏。12月2日的最后一场演唱会将进行在线直播。