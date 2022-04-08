韩地方选举倒计时五十天 国民力量党候选人支持率38.6%、共同民主党27.1%

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韩国国际广播电台报道：距离6.1韩国地方选举日还有五十天。据KBS民调结果显示，回答将投票给国民力量党候选人的应答者多于将投票给共同民主党候选人的应答者10个百分点以上。在“将投票给哪个政党的候选人”问题上，回答将投共同民主党候选人的应答者占比27.1%，回答国民力量党的占比38.6%，相差11.5个百分点。回答尚未做出决定的比率为27.7%。具体来看，38.5%中立倾向的应答者尚未做出决定，进步层和保守层回答尚未做出决定的比率分别为20.9%和15%。在“对地方选举有何看法”的问题上，回答将为国民力量党候选人带去力量以使新政府稳定运营国政的应答者超过了一半，回答将为共同民主党等在野党带去力量以牵制新政府的应答者占比38.4%，国政稳定意见高于牵制政府意见16.6个百分点。在大选竞选过程中支持候选人李在明的应答者中，也有16%的人选择了“国政稳定”。韩国Research民意调查组长金春锡（音译）表示，即使是支持共同民主党的应答者，也希望国家运营稳定，并期待总统能够妥善运营国政。回答将投票给现任市长或道知事的应答者占比24.3%，回答将投票给其他候选人的应答者占比43.4%。在选择所支持的候选人的基准方面，回答候选人的能力最为重要的应答者最多，约占40%。回答政策和承诺的应答者占比31%，回答所属政党的占比为21.4%。KBS委托韩国Research从本月9日起的三天时间里以全国1000名18周岁以上成人为对象通过虚拟手机号码电话提问方式进行本次调查，应答率为19.2%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在KBS网站进行查阅。