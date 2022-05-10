韩6.1地方选举和国会议员补缺选举正式竞选活动拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：韩国6.1地方选举和国会议员补缺选举正式竞选活动19日正式启动。中央选举管理委员会表示，19日至31日可进行符合《公职选举法》规定的竞选活动。由此，从19日0时起，2324个选区的7616名候选人展开竞选活动。在为期13天的竞选活动期间，候选人可使用车辆进行街头拉票、演说和对话，发放选举宣传物，投放报纸和电台、电视台广告，张贴选举海报、悬挂横幅等。本次选举距离尹锡悦政府成立仅22天，将决定政权初期的政局走向。国民力量党提出“稳定施政”，共同民主党则提出“牵制政权”，竭力争取民心。全国广域团体长的竞选形势目前很难预测，除了朝野各自的票仓岭南和湖南地区外，其他大部分地区均难分上下。对各党民调和地区情况的分析显示，目前执政党国民力量党占据一定优势，不过第一在野党共同民主党正致力于团结支持者。京畿道是竞争最激烈的地区。国民力量党候选人金恩慧、共同民主党候选人金东兗的支持率差距极小，再加上曾为大选候选人的国民力量党安哲秀、共同民主党李在明均参加此次国会议员补缺选举，实际上形成了各党候选人和竞选伙伴共同参选的格局。京畿道知事的选举结果还将左右朝野下届大选有力候选人的政治命运。