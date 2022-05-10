韩政府拟建立电信诈骗联合调查团 提供申报、调查一站式服务

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将建立旨在根除电信诈骗的联合调查团。去年韩国电信诈骗造成的损失超过7000亿韩元。调查团将设立综合申报应对中心，今后只需拨打112，便可接受从咨询到调查的一站式服务。电信诈骗政府联合调查团由检察、警察、金融委员会、金融监督院和放送通信委员会等有关机构组成。大检察厅表示，调查团最快将于下月在首尔东部地方检察厅成立。调查团成立后，检察和警察将共同进行从逮捕罪犯到起诉等各个环节的工作。警方将负责冒名存折、冒名手机流通组织的调查和犯罪人员的强制送还。金融监督院和放送通信委员会将负责对用于犯罪行为的账户、通信器械的行政处分。关税厅和国税厅将负责追踪资金、调查受害资金转移至海外的行为、支援犯罪收益的回收等工作。电信诈骗申报中心也将进行整合。截至目前，警察、金融监督院、互联网振兴院等机构各自接受申报，存在损失挽回、预防工作速度缓慢的情况。政府决定设立综合申报应对中心，将受害申报电话号码统一为112，相关网站也整合为一个。另外，政府还将构建收集、分析申报数据的综合系统，提高对调查资料的运用度。韩国于2006年出现首个电信诈骗受害案例，此后16年间损失持续增多，去年达到了7744亿韩元。