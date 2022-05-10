韩明年最低时薪定为9620韩元 较今年上涨5%

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韩国国际广播电台报道：韩国明年最低时薪定为9620韩元，较今年上涨5%。不过劳动界和企业界均强烈反对，表示在高物价状况下无法接受。明年最低时薪敲定为9620韩元，按月薪计算为201.0580万韩元，较今年上涨5%。最低工资委员会29日晚在第八次全体会议上做出了这一决定。会议上，劳资双方始终未能缩小意见分歧，最终公益委员于晚10时左右提出9620韩元的方案并建议进行表决。对此，民主劳总所属四名劳方委员和九名资方委员均表示无法接受并退场。资方委员在表决宣布后退场，被视作弃权。投票结果显示，赞成12人、弃权10人、反对1人，公益委员提出的方案获得通过。5%的涨幅低于2018年和2019年两位数的涨幅，不过高于2020年（2.9%）和2021年（1.5%）。公益委员表示，这一数值是从经济增速预期值（2.7%）和物价涨幅预期值（4.5%）之和中扣除就业人数增长率（2.2%）得出。劳资双方均表示强烈反对。劳动界表示，考虑到今后的物价涨幅，5%并不合适，不平等和贫富分化现象将加剧。资方则表示，受成本上升的影响，小工商户和中小企业的支付能力已达到极限，无法承受这一水平。明年最低时薪方案将公告至8月5日，其间劳资可提出异议。新的最低时薪方案将从明年1月起正式生效。