韩政府：下半年出口仍不容乐观 贸易金融规模扩大40万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：受俄罗斯入侵乌克兰长期化影响，能源和原材料价格猛涨，韩国下半年出口亮起红灯。对此，韩国政府制定了紧急对策。政府决定将对中小企业和中坚企业的贸易金融规模扩大40万亿韩元以上，并积极解决物流困难。今年上半年出口额为3503亿韩元，创下历史新高。不过由于进口额增长更快，上半年贸易收支出现103亿美元的逆差，远远超过1997年上半年91亿美元的最高纪录。今年上半年，原油、天然气、煤炭等能源进口额同比骤涨88%，这种趋势下半年仍将持续。经济副总理秋庆镐表示，俄罗斯入侵乌克兰长期化导致全球供应链持续不稳定，空中、水路运输等出口物流费用仍保持在高位，预计下半年出口企业面临的环境仍将十分艰巨。为减轻出口企业的困难，政府决定将面向中小和中坚企业的贸易金融规模扩大40万亿韩元以上。同时，政府还将提供多方面支援，以缓解中小企业的物流难。产业通商资源部长官李昌洋表示，在国际海运费稳定前，将每月投入4艘以上临时船舶，中小企业专用船舶也每周增供50标准箱。另外，考虑到美国等主要国家增长放缓、全球贸易量萎缩，政府还将寻求从根本上改善出口结构，包括开拓欧洲、东南亚等新市场，培育高科技材料、零部件和设备出口等朝阳行业。政府将于本月内公布半导体产业支援对策，13日还将召开民官联合出口情况评估会议，讨论减少贸易逆差的方案。