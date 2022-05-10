韩政府将缩减财政赤字 推动财政准则立法

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韩国国际广播电台报道：为应对不断增长的国家债务，韩国政府将缩减财政赤字，推动财政准则立法。政府7日召开2022年国家财政战略会议，敲定了今后五年间新政府的财政运营方向。政府就当前的财政情况指出，财政赤字已成为固定现象，国家债务出现骤增，从2017年的660.2万亿韩元增至2022年目前的1075.7万亿韩元。为提高财政的可持续性，政府决定对赤字规模进行管理。首先，管理财政收支（指从综合财政收支中扣除国民年金、雇佣保险等社保基金后的收支）将改善至新冠疫情暴发前的水平，赤字占国内生产总值（GDP）比重缩减至-3%左右、五年后国家负债比降低至55%左右。企划财政部第二次官崔象大表示，今后五年内国家负债比仅能再上升5%-6%。由于过去五年国家负债比的增幅为14个百分点，因此今后将缩减至三分之一水平。政府将对包含上述内容的财政准则进行立法。为此，政府将适用国际社会普遍采用的管理财政收支。管理财政收支赤字维持在-3%以下，若国家负债比超过60%，则进一步下调赤字额度。另外，政府还将对地方教育财政拨款进行重组。考虑到学生人数减少的趋势，政府将使用教育拨款中的教育税新设“高等、终身教育支援特别会计立项”，投资人才培育项目。同时，政府将进行旨在提高财政健全性的项目结构调整。在1200个被指定为缩减、废除对象的项目中，440个已完成第一轮评估，其中61个将废除、191个将缩减。政府还将制定中长期财政方向，到今年底将提出“财政愿景2050”，以解决2050年韩国社会将面临的结构性问题。