韩元兑美元汇率时隔13年4个月突破1350韩元 股市大跌

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韩国国际广播电台报道：韩元兑美元汇率时隔13年4个月突破1350韩元。29日，首尔外汇市场韩元兑美元汇率开盘于1340韩元水平，较前一个交易日上涨超过11韩元。随后涨幅逐渐扩大，到中午12时30分许升至1350.80韩元，刷新年内新高。当天的收盘价为1350.40韩元，较前一个交易日上涨19.10韩元。这是自2009年4月以来，韩元兑美元汇率首次突破1350韩元。美联储主席鲍威尔上周在杰克逊霍尔央行行长会议的讲话中强调，在物价完全得到控制前将继续加息，这推动美元继续走强。韩国银行行长李昌镛在接受当地媒体的采访时表示，韩国很难在美国之前结束加息，将延续加息基调。当天，韩国综合股价指数和科斯达克指数均下跌超过2%。综合股指报收2426.89点，为7月27日（2415.53点）以来的最低值。跌幅为2.18%，是6月22日（-2.74%）以来的最大值。当天，综合股指以2432.06点开盘，较前一个交易日下滑48.97点（-1.97%），盘中一度跌至2417.01点。科斯达克指数报收779.89点，较前一个交易日下跌2.81%。企划财政部第一次官方基善29日上午召开市场情况评估会议时表示，将继续加强政策性努力，应对市场出现过度集中的现象。