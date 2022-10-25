韩8日晚同时上演月全食和月掩天王星奇观

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韩国国际广播电台报道：8日晚，一轮红色的月亮高挂夜空。红月还遮住了天王星，上演了一场难得一见的宇宙奇观。这一壮丽的景象下一次现身韩国将是200年后的2300年。一轮满月在夜空中冉冉升起，月亮上的阴影渐渐消失后，染红了的满月再次现身。此时，太阳、地球和月亮排列在了一条直线上。这是月全食现象，月全食指月球完全被地球的阴影所遮蔽，变成了红色的月亮。在韩国，8日晚7时16分起在约一小时三十分钟的时间里可以用肉眼观测到月全食。小学四年级学生李彩连（音译）等兴奋地说，地球是圆的，没想到地球也有阴影，亲眼看到真是太神奇了。地球阴影遮住月球后，夜空中的神秘现象还在继续上演，红月再次遮住了天王星。被阴影遮蔽的红月继而遮蔽了天王星，出现了“月掩天王星”的奇观，周边还出现了火星和木星。与月食不同，“月掩天王星”的景象需要用天体望远镜才能看到。国立果川科学馆赵在一（音译）博士介绍说，此次出现的月全食非常特别，月球和天王星均被遮蔽，这种现象极为罕见。从1600年到2300年，在韩国只有8日晚才能同时观测到这种奇异的现象。下一次月全食要在三年后的2025年9月才能看到，“月掩天王星”的景象要在46年后才可看到，但月球和天王星同时被遮蔽的奇观至少要到2300年以后才会再次出现。