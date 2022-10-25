韩日外交部局长级磋商在东京举行 摸索被强征劳工赔偿问题解决方案

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本外交部24日在东京举行局长级磋商，摸索日帝强占期被强征劳工受害者赔偿问题的解决方案。韩国外交部亚洲太平洋局新任局长徐敏贞（音）24日下午访问日本外务省，与日本外务省亚洲大洋州局局长船越健裕会晤。这是两国外交部门自今年10月11日以来时隔40余天再次举行局长级磋商。本月21日就任的徐敏贞是负责对日关系的亚洲太平洋局首位女性局长，上任三天后便出访日本。自10月起，韩日两国先后举行首脑会谈、副外长磋商，确认了改善关系的决心。在此次局长级磋商中，双方着重讨论了两国关系的主要悬案——被强征劳工受害者赔偿问题。尹锡悦同日本首相岸田文雄11月13日在柬埔寨金边举行韩日首脑会谈，商定持续磋商、尽快解决被强征劳工赔偿问题。此前，日本媒体报道称，目前最有力的方案是由韩国“日帝被强征受害者支援财团”接受捐款并代替日本企业支付赔偿金。韩国政府强调，被告日企必须采取有诚意的相应措施，包括谢罪、参与资金筹措等。不过日本方面坚称赔偿问题已通过1965年《韩日请求权协定》得到了解决。韩国总统室有关人士11月16日表示，目前两国工作人员已将解决方案的范围缩小至一至两个。外交部第一次官赵贤东表示，韩日尚未就特定方案进行磋商，将继续努力寻找合理的解决方案。