尹锡悦与韩国足队共进晚餐 赞许球队世界杯表现

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在激励晋级2022卡塔尔世界杯16强的韩国国家男子足球代表队时表示，在我和国民的心目中，大家就是世界杯冠军。尹锡悦8日在青瓦台迎宾馆与韩国队队员和教练等人员共进晚餐。尹锡悦表示，各位的活力和热情给正面临各种艰难局面的国家和国民带来了极大的安慰和希望，让全体国民燃起能够战胜任何困难的意志。尹锡悦表示，从很久以前开始，自己就坚信通过足球可以实现世界和平。各位不仅是远动员，也是和平的使者，是带给全体国民和身处困境中的人们极大安慰与希望的人。尹锡悦强调，各位在本次世界杯上的表现非常精彩，希望大家在今后的足球生涯中保持更坚定的信心。尹锡悦承诺将给予大力支持，确保球队在下届世界杯上能在更好的条件下、更有信心地参加比赛。韩国队主教练本托感谢尹锡悦设宴款待国足。本托还说，感谢长时间和我在一起奋力拼搏的所有人。四年的旅程让我感到很幸福，我为能够和教练组一起为韩国增光添彩深表感谢。队长孙兴慜表示，在队员和国民四年来的支持下，我们在本届世界杯上取得了好成绩，并受到了如此款待，对此表示由衷的感谢。今后国足将继续努力为国争光，希望国民一如既往地支持我们。孙兴慜还将其在卡塔尔世界杯征程中佩戴过的队长臂章戴在了尹锡悦的手臂上。