韩女子花滑运动员申智雅在花滑大奖赛青年组总决赛上摘银

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韩国国际广播电台报道：继金妍儿之后，韩国女子花滑新星申智雅（音）、金彩妍（音）在世界花样滑冰大奖赛青年组总决赛上摘得奖牌。2022-2023国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛青年组女单自由滑总决赛于韩国时间10日在意大利都灵帕拉贝拉举行，申智雅在比赛中获得131.21分，其中技术分72.07分、节目内容分59.14分。再加上短节目的69.11分，申智雅以总分200.32分排名第二，仅次于日本运动员岛田麻央（205.54分）。金彩妍以总分190.36分获得铜牌。这是韩国花滑女单运动员自2005年金妍儿之后，时隔17年再次在青年组花滑大奖赛总决赛中获得奖牌。青年组花滑大奖赛总决赛面向13周岁-19周岁（前一年7月为准）的运动员进行。由于花滑实力最强的俄罗斯运动员因俄罗斯侵略乌克兰被剥夺参赛权，本届大赛由三名韩国运动员和三名日本运动员展开竞争。申智雅在六名参赛者中第五个出场，她的自由滑选曲为《生命之树组曲》。申智雅在整场比赛中发挥出色，前半部分完成了阿克塞尔两周跳、三周跳、萨霍夫三周跳等动作，后半部分完成了三周勾手跳-后外点冰跳组合等动作。另外，当天林海娜（音）/全叶（音）出战青年组冰舞韵律舞比赛，以技术分34.23分、节目内容分29.98分、总分64.21分在六支组合中排名第三。这是韩国冰舞组合首次参加青年组总决赛。林海娜出生于加拿大，拥有加拿大和韩国双重国籍。全叶是出生在冰岛的华裔加拿大人。根据国际滑联的规定，参加双人和冰舞比赛的运动员可以两名运动员中任意一人的国籍参加比赛。