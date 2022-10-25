黄善宇夺得短池世锦赛男子200米自由泳决赛冠军 打破亚洲纪录

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韩国国际广播电台报道：韩国游泳运动员黄善宇在手指受伤的情况下仍然在短池游泳世界锦标赛男子200米自由泳决赛中打破亚洲纪录，并连续第二次夺冠。2022国际泳联短池游泳世界锦标赛最后一天的比赛18日下午在澳大利亚墨尔本体育和水上中心举行，韩国运动员黄善宇在男子200米自由泳决赛中以1分39秒72的成绩获得冠军，打破亚洲纪录并连续两次摘得金牌。在16日举行的男子4x200米自由泳接力决赛中，黄善宇作为韩国队的首名运动员出战，游出了1分40秒99的亚洲纪录。时隔两天，黄善宇便将这一纪录缩短了1秒27。这一新纪录还打破了2018年立陶宛运动员拉普西斯·达纳斯在杭州世锦赛中创下的1分40秒95的赛会纪录，仅比德国运动员保罗·比德尔曼2009年创下的世界纪录（1分39秒37）慢0.35秒。在当天的比赛中，超越1分40秒大关的运动员仅有黄善宇一人。另外，在当天上午举行的女子4x100米混合泳接力决赛中，由金山夏（音）、文秀雅（音）、金瑞英（音）、徐妍庆（音）组成的韩国队以3分56秒66的成绩刷新了韩国纪录。韩国队在16支队伍中排名第十。在本届世锦赛中，仅由8人组成的韩国队打破了14项短池韩国纪录和2项亚洲纪录。韩国队将于20日下午回国。