韩登山家金英美无补给独自征服南极点 开韩国人先河

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韩国国际广播电台报道：韩国登山家金英美拉着雪橇，独自一人跋涉1100余公里，历经艰难的历程，成功地踏上了南纬90度的南极点。她中途没有接受粮食等物资补给，成为首个在没有补给的条件下独自一人征服南极点的韩国人。在被冰雪覆盖的广阔的南极洲，登山家金英美拉着100公斤的雪橇一步步向前走，中途没有接受粮食和装备等的补给，独自一人日均步行11个小时。金英美去年11月27日从大力神湾（Hercules Inlet）启程，历时52天步行了1185公里，经过艰苦奋斗，终于踏上了南纬90度的南极点。金英美在南极点的标志——立柱上的金属球旁高声欢呼，成为首位实现中途没有补给、独自一人到达南极点壮举的韩国人。金英美在社交网站发帖称，虽然站在了南极点之上，但到了明天这就将成为过去。50多天的漫长旅程就像是夜里做了一场梦。虽然过去韩国登山家许永浩和朴英硕也曾各自组队无补给到达南极点，但金英美是独自一人完成了这一壮举。在零下25度左右的酷寒和强风中，金英美用自己的力量克服了暂时失明和脱离路线等诸多难关，咬紧牙关继续前行。她虽然吐露了在此次远征过程中因装备故障和体力下降等遭受到的艰难和痛苦，但最终凭借过人的力量和勇气获得了成功。金英美在出发前曾表示，此次挑战必将充满艰难险阻，但这正是我要去努力克服的。