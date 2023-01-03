济州岛冬季易地训练重现火热景象

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韩国国际广播电台报道：今冬是新冠防疫措施放宽后的首个冬季，运动员们纷纷前往济州岛进行易地训练。在温暖的济州岛，选手们远离严寒、尽情挥洒汗水。一所高中的棒球队将在济州岛训练到2月底。他们放弃了春节假期，专心展开投球、接球、击球等各类训练，棒球伴随着清脆的击打声在空中此起彼伏。棒球队教练表示，若天气寒冷，队员很容易负伤，但这里气候温暖，队员们可以轻装上阵、专心练习。几所大学、高中的足球队也来到济州岛进行实战训练，以提高战术。高丽大学足球部教练表示，这里聚集了很多专业队伍，很容易找到实战训练对手，是冬季易地训练的最佳地点。防疫措施放宽后，海外易地训练也开始恢复。不过今年冬季共有2.6万余名专业和业余选手选择在济州岛进行易地训练。疫情暴发前，济州岛每年最多接待9万余名易地训练选手，2020年这一数字跌至2万余人，去年上升至5.3万余人，呈现出逐步恢复的势头。济州计划使今年的易地训练选手人数恢复到疫情前的水平。济州体育支援组有关人士表示，我们直接前往各类体育比赛现场进行宣传，希望今年来济州岛进行易地训练的选手人数能够恢复到疫情前将近10万人的水平。济州还将以申办2026年全国体育大赛为契机，对陈旧、落后的运动设施进行现代化改建，改善训练环境。