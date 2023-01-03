第31届世界大冬会闭幕 韩短道速滑选手崔敏静夺4金

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韩国国际广播电台报道：韩国短道速滑代表队王牌选手崔敏静在第31届世界大学生冬季运动会上夺得4枚金牌。世界大冬会短道速滑女子1000米决赛、女子3000米接力赛决赛于韩国时间22日在美国纽约州普莱西德湖奥林匹克中心举行，金牌为韩国队包揽。此前崔敏静还在女子1500米、女子500米决赛中夺冠，包括个人项目和接力项目在内，总计获得4枚金牌。截至目前，崔敏静是本届大冬会上唯一一名获得4枚金牌的选手。在女子1000米决赛中，崔敏静凭借1分38秒107的成绩率先冲过终点线。一同参赛的徐辉敏（音）以1分38秒252的成绩获得铜牌，金建熙（音）以1分38秒385的成绩名列第四。在接下来进行的女子3000米接力赛决赛中，崔敏静、金建熙、朴智允（音）、徐辉敏依次出阵，凭借4分12秒557的成绩力压中国队、美国队和加拿大队，夺得冠军。韩国队在男子1000米、男子5000米接力赛项目中也表现不俗。在男子1000米决赛中，张成宇（音）凭借1分25秒937的成绩夺冠，李政民（音）、金泰城（音）分别以1分26秒029、1分26秒071的成绩排名第二、三。在男子接力赛决赛中，张成宇、郑元植（音）、金泰城、李俊瑞（音）依次出阵，以7分10秒689的成绩最先冲过终点线。韩国短道速滑项目在本届大会上累计获得7枚金牌、4枚银牌、5枚铜牌，再次展现了世界最强者的实力。