韩国连续两天出现强烈寒潮

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韩国国际广播电台报道：韩国连续两天出现强烈的寒流。25日早晨，全国大部分地区的气温都达到了最低点，迎来今冬最寒冷天气。严寒从下午开始逐渐缓解,但从晚上开始中部地区将开始下大雪。据KBS气象专门记者报道，25日早上，全国大部分地区的气温都创下了今冬最低纪录。当天早晨，江原道铁原郡气温降至零下28.1度，为全国最低气温。另外，首尔零下17.3度、大田零下17.7度、釜山零下12度。南部许多地区则刷新了历史最低气温纪录。忠清北道秋风岭当天气温降至零下17.8度，为1970年1月以后的历史最低气温。蔚山为零下13.6度，创56年来的最低值。虽然寒流从当天下午开始逐渐缓解，但从深夜开始，以中部地区为中心再次预报将降下大雪。预计到26日为止，仁川和京畿道西海岸、忠清南道西海岸的积雪量最高可达10厘米以上,中部地区和庆尚北道北部内陆最高可达2到7厘米等。26日凌晨到早晨，包括首都圈在内的各地将出现集中降雪，预计26日早晨上班路道路会结冰和大量积雪，发生安全事故的危险较大。气象部门建议民众尽量乘坐公共交通工具。如果开车，驾驶前须准备越冬装备。另外，短期内比往年寒冷的天气还将会持续，因此有关部门提醒不仅要管理相关设施，还应特别注意自身的健康。