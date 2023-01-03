人工智能创造图画与音乐的软件相继问世 版权与责任尚不明确

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韩国国际广播电台报道：利用人工智能技术创造前所未有的新图像与音乐的软件相继问世。机器造就的成品是否可被视为创造品，以及所涉及到的伦理与责任等目前并没有相应的基准，这已成为有待解决的课题。据KBS记者报道，输入诸如“穿着夹克的兔子”、“肖像画”、“以宇宙为背景”等简单的文句后，仅隔几秒就被人工智能创造出几幅图画。kaKao子公司最近推出了绘图AI程序"Karlo"，点击几次便能完成世界上独一无二的画作。kakao brain照片生成研究总管金世勋说，通过收集1.8亿张英语-形象性数据并让模型学习，不久便完成了三亿张规模的内部样本，目前正在进行测试。只要输入自己所希望的曲风，人工智能便可自行作曲的软件已实现商用化。目前已有十几个播放人工智能创作音乐的YouTube频道正在运营。但有关人工智能制作的作品是属于纯粹的创作，还是单纯的拼接的争论仍在继续。韩国现行法律并不承认人工智能创造的作品的版权，因此若出现人工智能作品遭剽窃和非伦理因素等问题时，也很难追究责任。韩国知识财产研究院法律制度研究室副研究委员全正和(音译)表示，目前一般人能使用的多种人工智能平台或订阅服务不断增加。这样一来，相关侵权或责任问题将进一步突显。人工智能学习的庞大数据开放到何种程度和保护的标准也不完善。