韩美防长会晤 商定加强延伸威慑和扩大联合军演

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和美国国防部长再次确认将加强美方延伸威慑执行力，并商定将进一步扩大今年韩美联合军演及训练的规模和水平。韩国国防部长官李钟燮和美国国防部长奥斯汀31日下午在国防部首尔大楼举行的今年首次防长会谈上强烈谴责北韩接连进行导弹试射和使用无人机侵犯韩国领空等挑衅、违反联合国安理会决议，双方商定今后将继续同国际社会一道坚决应对北韩的任何挑衅行为。两位防长商定，根据去年达成的协议，为遏制和应对北韩的核导威胁，两国将继续加强同盟实力、信息共享、共同计划与计划推行、构筑同盟协商机制。为此，两国决定于2月实施延伸威慑手段运用演习(DSC TTX)，并通过密切协商，在适当时期、经协调地部署战略资产。韩美防长还商定扩大今年联合户外机动演习的规模和范围，并实施大规模联合火力示范演习等。两国还决定在训练强化方案中反映近期北韩提升核导威胁等安全环境的变化。另外，为开展韩美日安全合作，将尽快召开三国安全会议，就实时共享导弹警报信息等增进三国安全合作的具体方案进行讨论。两位防长还表示，在韩美同盟及《停战协定》签署70周年之际，不仅要加强韩美同盟关系，还应加强与共享核心价值的联合国军司令部成员国的合作。