韩国发布碳中和路线图

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韩国国际广播电台报道：自联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)发布气候变化警告后，韩国政府21日上午发布了碳中和路线图。根据该路线图，2030温室气体减排目标维持原有的40%数值，但减少了产业界的减排比重。核电与新能源比重被上调，但可再生能源比重则较原有方案大为降低。据KBS记者报道，碳中和绿色发展委员会发布了第一次国家碳中和绿色发展基本计划，这是根据去年开始实施的《碳中和基本法》推出的首个政府计划。根据该计划，政府决定维持原有2030温室气体减排目标，即截至2030年，较2018年减少40%的温室气体排放。但不同领域的减排目标则有所调整。其中，产业界的减排目标被下调，可较原有方案多排放800万吨的温室气体。在八个排放温室气体的领域中，只有产业界的减排目标被下调。对此，碳中和绿色增长委员会共同委员长金相浃介绍说，考虑到原料供需受限、技术开发推迟等现实困难和以制造业为主的高耗能产业结构的特点和出口竞争力，将减排目标从原先的14.5%下调至11.4%。相反，政府增加了国际减排领域和碳捕捉利用储存领域的减排比重。另外，通过核能和环保能源等能源转换进行的减排的比重为45.9%，增加了1.5个百分点。为实现上述目标，政府将核能发电比重增加到32.4%，新能源比重也将提高到21.6%以上。但可再生能源比重与原有方案相比减少了近10个百分点。为执行此次碳中和方案，政府将在今后五年投入89.9万亿韩元的预算。当天发布的基本计划在法定时限25日的四天前公布，委员会将通过22日举行的听证会听取各界意见，然后经国务会议审议等，在超过法定时限的下个月确定最终方案。联合国政府间气候变化专门委员会是世界气象组织(WMO)及联合国环境规划署(UNEP)于1988年联合建立的政府间机构， 其主要任务是对气候变化科学知识的现状，气候变化对社会、经济的潜在影响以及如何适应和减缓气候变化的可能对策进行评估。